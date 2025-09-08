Advertisement

رياضة

قلق في برشلونة بسبب إصابة غافي

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:22
تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة هانزي فليك أخبارًا مقلقة بشأن إصابة نجم الفريق الشاب، الدولي الإسباني غافي، خلال التدريبات قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.
ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا بعد نهاية فترة التوقف الدولي، بعد أن فاز في أول مباراتين بالدوري على ليفانتي وريال مايوركا، وتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فاليكانو.

وفقًا لصحيفة "سبورت"، سيخضع غافي لفحص شامل لركبته اليمنى اليوم الاثنين لتحديد سبب الانزعاج الذي يعاني منه منذ فترة. وأوضحت الصحيفة أن الرباط الصليبي للاعب في حالة جيدة، لكنه يعاني من مشكلة محتملة في الغضروف المفصلي قد تبعده عن مباراة الأحد ضد فالنسيا.

حالياً، لا يمكن استبعاد أي احتمال فقد يستمر العلاج التحفظي لفترة، أو قد يحتاج غافي لإجراء تنظير للمفصل إذا اقتضت الحاجة، مع التأكيد على أن ذلك لن يؤثر على الرباط الصليبي. وأشارت تقارير أخرى مثل "راديو كتالونيا" إلى أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية إذا تبين أن الإصابة أخطر مما كان متوقعًا.

ويتابع هانزي فليك الحالة عن كثب، خصوصًا أن غافي أنهى الموسم الماضي بشكل جيد وبدأ الموسم الحالي بشكل واعد، لكنه أبلغ إدارة النادي في 30 آب الماضي عن شعوره بآلام في الركبة، مما أبعده عن مباراة رايو فاليكانو.
