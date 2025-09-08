29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قلق في برشلونة بسبب إصابة غافي
Lebanon 24
08-09-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الجهاز الفني لفريق
برشلونة
بقيادة هانزي
فليك
أخبارًا مقلقة بشأن إصابة نجم الفريق الشاب، الدولي الإسباني غافي، خلال التدريبات قبل مواجهة رايو فاليكانو في
الدوري الإسباني
.
Advertisement
ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا بعد نهاية فترة التوقف الدولي، بعد أن فاز في أول مباراتين بالدوري على ليفانتي وريال مايوركا، وتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فاليكانو.
وفقًا لصحيفة "سبورت"، سيخضع غافي لفحص شامل لركبته اليمنى اليوم الاثنين لتحديد سبب الانزعاج الذي يعاني منه
منذ فترة
. وأوضحت الصحيفة أن الرباط الصليبي للاعب في حالة جيدة، لكنه يعاني من مشكلة محتملة في الغضروف المفصلي قد تبعده عن مباراة الأحد ضد فالنسيا.
حالياً، لا يمكن استبعاد أي احتمال فقد يستمر العلاج التحفظي لفترة، أو قد يحتاج غافي لإجراء تنظير للمفصل إذا اقتضت الحاجة، مع التأكيد على أن ذلك لن يؤثر على الرباط الصليبي. وأشارت تقارير أخرى مثل "راديو كتالونيا" إلى أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية إذا تبين أن الإصابة أخطر مما كان متوقعًا.
ويتابع هانزي فليك الحالة عن كثب، خصوصًا أن غافي أنهى الموسم الماضي بشكل جيد وبدأ الموسم الحالي بشكل واعد، لكنه أبلغ
إدارة النادي
في 30 آب الماضي عن شعوره بآلام في الركبة، مما أبعده عن مباراة رايو فاليكانو.
مواضيع ذات صلة
إصابة تقلق برشلونة قبل انطلاق الليغا
Lebanon 24
إصابة تقلق برشلونة قبل انطلاق الليغا
08/09/2025 10:25:07
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
Lebanon 24
إصابة مئات الأطفال بالتسمم.. بسبب وجبة مجانية!
08/09/2025 10:25:07
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد
Lebanon 24
بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد
08/09/2025 10:25:07
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيبت بالصلع بسبب خطأ طبي.. فنانة تثير قلق جمهورها وهذا ما أعلنته (صور)
Lebanon 24
أُصيبت بالصلع بسبب خطأ طبي.. فنانة تثير قلق جمهورها وهذا ما أعلنته (صور)
08/09/2025 10:25:07
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
إدارة النادي
فريق برشلونة
منذ فترة
الصليب
صليبي
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)
Lebanon 24
اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)
02:53 | 2025-09-08
08/09/2025 02:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مباراة إسبانيا.. لامين جمال يتعرض لموقف مربك (فيديو)
Lebanon 24
بعد مباراة إسبانيا.. لامين جمال يتعرض لموقف مربك (فيديو)
01:15 | 2025-09-08
08/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في نهائي بطولة أميركا المفتوحة.. ترامب يتلقى صيحات استهجان (فيديو)
Lebanon 24
في نهائي بطولة أميركا المفتوحة.. ترامب يتلقى صيحات استهجان (فيديو)
15:43 | 2025-09-07
07/09/2025 03:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هذا صديق رونالدو الجديد
Lebanon 24
بالفيديو: هذا صديق رونالدو الجديد
15:15 | 2025-09-07
07/09/2025 03:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:53 | 2025-09-08
اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)
01:15 | 2025-09-08
بعد مباراة إسبانيا.. لامين جمال يتعرض لموقف مربك (فيديو)
23:00 | 2025-09-07
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
15:43 | 2025-09-07
في نهائي بطولة أميركا المفتوحة.. ترامب يتلقى صيحات استهجان (فيديو)
15:15 | 2025-09-07
بالفيديو: هذا صديق رونالدو الجديد
13:23 | 2025-09-07
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة 18
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24