رياضة
اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)
Lebanon 24
08-09-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض
النرويجي إيرلينغ هالاند
،
مهاجم مانشستر
سيتي الإنكليزي، لإصابة غريبة في أسفل فمه أثناء استعدادات منتخب بلاده لمواجهة مولدوفا، ضمن تصفيات
كأس العالم
2026.
وجاءت الإصابة عندما كان
هالاند
يقف على الرصيف أمام الفندق، يعد حقائبه، ولم ينتبه لباب حافلة المنتخب أثناء فتحه، ما أدى إلى اصطدامه بوجهه وظهور جرح أسفل فمه. ونقلت صحيفة ذا صن
البريطانية
عن اللاعب أنه بدا منزعجًا للغاية من هذه الحادثة المؤلمة.
وتمت معالجة الجرح سريعًا داخل الفندق على يد طبيب المنتخب ومدير الأمن جير إليفسين، حيث خضع هالاند لثلاث غرز لتقطيب الإصابة. ولاحقًا، نشر اللاعب صورة ذاتية تظهر الجرح بعد تقطيبه وعلق: "تعرضت لصدمة من باب الحافلة، وتم عمل 3 تقطيبات".
وتداول بعض المشجعين التعليقات الساخرة، حيث أشار البعض إلى احتمال أن يكون زميله في المنتخب مارتن أوديجارد لاعب
أرسنال
هو من أصابه، فرد هالاند مازحًا: "نعم هذا صحيح".
وكان هالاند قد أحرز هدف النصر الوحيد لنرويج في المباراة الودية أمام
فنلندا
1-0، الخميس الماضي، قبل أن يواجه هذه الحادثة الغريبة. ويجدر بالذكر أن
مانشستر سيتي
سيلتقي أرسنال يوم 21 أيلول، في مباراة قوية بين الفريقين اللذين شهدت مواجهاتهما الأخيرة تنافسًا شديدًا.
النرويجي إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند
مهاجم مانشستر
مانشستر سيتي
كأس العالم
البريطانية
مدير الأمن
البريطاني
تابع
