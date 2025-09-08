اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)



تعرض ، سيتي الإنكليزي، لإصابة غريبة في أسفل فمه أثناء استعدادات منتخب بلاده لمواجهة مولدوفا، ضمن تصفيات 2026.وجاءت الإصابة عندما كان يقف على الرصيف أمام الفندق، يعد حقائبه، ولم ينتبه لباب حافلة المنتخب أثناء فتحه، ما أدى إلى اصطدامه بوجهه وظهور جرح أسفل فمه. ونقلت صحيفة ذا صن عن اللاعب أنه بدا منزعجًا للغاية من هذه الحادثة المؤلمة.





وتمت معالجة الجرح سريعًا داخل الفندق على يد طبيب المنتخب ومدير الأمن جير إليفسين، حيث خضع هالاند لثلاث غرز لتقطيب الإصابة. ولاحقًا، نشر اللاعب صورة ذاتية تظهر الجرح بعد تقطيبه وعلق: "تعرضت لصدمة من باب الحافلة، وتم عمل 3 تقطيبات".

وتداول بعض المشجعين التعليقات الساخرة، حيث أشار البعض إلى احتمال أن يكون زميله في المنتخب مارتن أوديجارد لاعب هو من أصابه، فرد هالاند مازحًا: "نعم هذا صحيح".