إصابة هالاند في الشفة.. مدرب النرويج يطمئن الجماهير

وقع الحادث عندما كان يغادر المدخل الخلفي للحافلة خارج فندق الفريق، واصطدم بباب الأمتعة على وجهه. وفي وقت لاحق، كشف هالاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه خضع لثلاث غُرز نتيجة الإصابة.وقال سولباكن لمحطة NRK النرويجية: يجب أن نكون سعداء لأن الأمر انتهى على خير، لأن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ. خضع لعدد من الغرز، وتوقف النزيف، وذهب إلى طبيب الأسنان على ما أعتقد، لكن لا داعي للقلق بشأن المباراة أو أي شيء من هذا القبيل".تسعى النرويج إلى المشاركة في لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، وقد حققت أربعة انتصارات من أربع مباريات في حملة التصفيات وتستضيف مولدوفا، التي تحتل المركز الأخير في بدون نقاط.