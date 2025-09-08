Advertisement

رياضة

إصابة هالاند في الشفة.. مدرب النرويج يطمئن الجماهير

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:20
Doc-P-1414250-638929515007873253.png
Doc-P-1414250-638929515007873253.png photos 0
أكد المدرب ستالي سولباكن أن مهاجم النرويج إرلينغ هالاند سيكون جاهزًا لمواجهة مولدوفا يوم الثلاثاء، رغم تعرضه لإصابة في شفته إثر اصطدامه بباب الأمتعة في حافلة الفريق.
وقع الحادث يوم الأحد عندما كان هالاند يغادر المدخل الخلفي للحافلة خارج فندق الفريق، واصطدم بباب الأمتعة على وجهه. وفي وقت لاحق، كشف هالاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه خضع لثلاث غُرز نتيجة الإصابة.



وقال سولباكن لمحطة NRK النرويجية: يجب أن نكون سعداء لأن الأمر انتهى على خير، لأن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ. خضع لعدد من الغرز، وتوقف النزيف، وذهب إلى طبيب الأسنان على ما أعتقد، لكن لا داعي للقلق بشأن المباراة أو أي شيء من هذا القبيل".




تسعى النرويج إلى المشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، وقد حققت أربعة انتصارات من أربع مباريات في حملة التصفيات وتستضيف مولدوفا، التي تحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24