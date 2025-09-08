28
رياضة
تصفيات كأس العالم 2026.. كبار أوروبا وأفريقيا أمام خطر الغياب
Lebanon 24
08-09-2025
|
13:41
photos
بينما تركزت التغطية الإعلامية الإنجليزية على ضرورة تحسين الأداء قبل نهائيات كأس العالم المقبلة، يلوح في الأفق سيناريو أكثر خطورة: احتمال غياب “الأسود الثلاثة” عن مونديال 2026 لأول مرة منذ نسخة 1994.
فبعد أربعة انتصارات متتالية دون استقبال أهداف، تستعد إنجلترا لمواجهة صربيا في بلغراد الثلاثاء. لكن ثلاثًا من تلك المباريات جرت على أرضها واثنتين منها أمام أندورا، ما يجعل اختبار بلغراد ثم تيرانا أمام ألبانيا أكثر صعوبة. خسارة إنجلترا في صربيا قد تفتح الباب لمعركة ملحق حاسمة في نوفمبر، وهو ما لم يتصوره الإنجليز قط.
المشهد المعقد لا يقتصر على إنجلترا.
ألمانيا
تعثرت أمام سلوفاكيا وتبدو رحلتها المقبلة إلى بلفاست فاصلة. بلجيكا تشعر بالقلق بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية. أما إيطاليا، الغائبة عن آخر نسختين، فما زالت تواجه شبح الإقصاء رغم انتفاضة متأخرة ضد إستونيا، إذ تنتظرها مواجهة صعبة مع
إسرائيل
قد تعقد حساباتها.
إفريقيا أيضًا حبلى بالمفاجآت. السنغال خلف الكونغو
الديمقراطية
بفارق نقطة قبل موقعة كينشاسا، والكاميرون مهددة من الرأس الأخضر، فيما تعاني نيجيريا في مجموعة يتصدرها جنوب
أفريقيا
وبنين.
في المقابل، ضمنت المغرب بطاقة مبكرة، فيما يبدو الطريق أسهل في أمريكا الجنوبية وآسيا حيث تأهلت القوى التقليدية بجانب مفاجآت مثل
الأردن
وأوزبكستان.
ورغم توسع المونديال إلى 48 منتخبًا، تؤكد هذه التصفيات أن التأهل ليس مضمونًا حتى للكبار، وأن الطريق إلى أميركا الشمالية سيمر بمطبات أكثر تعقيدًا مما توقعه كثيرون. (ذا غارديان)
