Advertisement

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026.. كبار أوروبا وأفريقيا أمام خطر الغياب

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1414298-638929610387001919.png
Doc-P-1414298-638929610387001919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما تركزت التغطية الإعلامية الإنجليزية على ضرورة تحسين الأداء قبل نهائيات كأس العالم المقبلة، يلوح في الأفق سيناريو أكثر خطورة: احتمال غياب “الأسود الثلاثة” عن مونديال 2026 لأول مرة منذ نسخة 1994.
Advertisement

فبعد أربعة انتصارات متتالية دون استقبال أهداف، تستعد إنجلترا لمواجهة صربيا في بلغراد الثلاثاء. لكن ثلاثًا من تلك المباريات جرت على أرضها واثنتين منها أمام أندورا، ما يجعل اختبار بلغراد ثم تيرانا أمام ألبانيا أكثر صعوبة. خسارة إنجلترا في صربيا قد تفتح الباب لمعركة ملحق حاسمة في نوفمبر، وهو ما لم يتصوره الإنجليز قط.

المشهد المعقد لا يقتصر على إنجلترا. ألمانيا تعثرت أمام سلوفاكيا وتبدو رحلتها المقبلة إلى بلفاست فاصلة. بلجيكا تشعر بالقلق بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية. أما إيطاليا، الغائبة عن آخر نسختين، فما زالت تواجه شبح الإقصاء رغم انتفاضة متأخرة ضد إستونيا، إذ تنتظرها مواجهة صعبة مع إسرائيل قد تعقد حساباتها.

إفريقيا أيضًا حبلى بالمفاجآت. السنغال خلف الكونغو الديمقراطية بفارق نقطة قبل موقعة كينشاسا، والكاميرون مهددة من الرأس الأخضر، فيما تعاني نيجيريا في مجموعة يتصدرها جنوب أفريقيا وبنين.

في المقابل، ضمنت المغرب بطاقة مبكرة، فيما يبدو الطريق أسهل في أمريكا الجنوبية وآسيا حيث تأهلت القوى التقليدية بجانب مفاجآت مثل الأردن وأوزبكستان.

ورغم توسع المونديال إلى 48 منتخبًا، تؤكد هذه التصفيات أن التأهل ليس مضمونًا حتى للكبار، وأن الطريق إلى أميركا الشمالية سيمر بمطبات أكثر تعقيدًا مما توقعه كثيرون. (ذا غارديان)
مواضيع ذات صلة
نتائج تصفيات كأس العالم 2026.. إيطاليا تكتسح إستونيا وفرنسا تتجاوز أوكرانيا
lebanon 24
08/09/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
08/09/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
lebanon 24
08/09/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... هذا أول منتخب عربي إفريقي يتأهل إلى كأس العالم 2026
lebanon 24
08/09/2025 22:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

ألمانيا

إسرائيل

أفريقيا

الشمالي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:20 | 2025-09-08
05:56 | 2025-09-08
04:30 | 2025-09-08
02:53 | 2025-09-08
01:15 | 2025-09-08
00:22 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24