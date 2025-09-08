أرقام باهتة.. البارسا يكتفي بصفقات متواضعة

Advertisement

وفي المقابل، تفوقت عليه خمسة من الأندية الثمانية التي سيواجهها في دور المجموعات، أبرزها:: 325 مليون يورونيوكاسل: 288.85 مليون يورو: 103 ملايين يوروآينتراخت فرانكفورت: 57.60 مليون يوروكلوب بروج: 36 مليون يوروأما الثلاثة الآخرون فجاء إنفاقهم أقل، وإن كان بعضهم قريباً من البارسا:أولمبياكوس: 23.37 مليون يوروكوبنهاغن: 21.90 مليون يوروسلافيا براغ: 8.30 ملايين يورو