رياضة
أرقام باهتة.. البارسا يكتفي بصفقات متواضعة
Lebanon 24
08-09-2025
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن
برشلونة
دخل سباق
دوري أبطال أوروبا
هذا الموسم بأرقام متواضعة للغاية في سوق الانتقالات، حيث جاء في المركز الـ79 أوروبياً من حيث حجم الإنفاق خلال الميركاتو الصيفي، باكتفائه بـ 28 مليون
يورو
فقط.
وفي المقابل، تفوقت عليه خمسة من الأندية الثمانية التي سيواجهها في دور المجموعات، أبرزها:
تشيلسي
: 325 مليون يورو
نيوكاسل: 288.85 مليون يورو
باريس سان جيرمان
: 103 ملايين يورو
آينتراخت فرانكفورت: 57.60 مليون يورو
كلوب بروج: 36 مليون يورو
أما الثلاثة الآخرون فجاء إنفاقهم أقل، وإن كان بعضهم قريباً من البارسا:
أولمبياكوس: 23.37 مليون يورو
كوبنهاغن: 21.90 مليون يورو
سلافيا براغ: 8.30 ملايين يورو
