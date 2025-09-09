​انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"

Advertisement

أطلق الأسبق لمنتخب مصر، ، تصريحات مثيرة للجدل وجّه فيها انتقادات مباشرة لنجمي المنتخب المحترفين في ، وعمر مرموش.صالح اعتبر خلال حديثه على قناة "MBC MASR 2" أن أداء مع المنتخب لا يرقى إلى ما يقدمانه في الدوري الإنجليزي، قائلاً: "هما نجمان كبيران في أندية عملاقة، لكن مع المنتخب لا يظهران بنفس القوة".وأضاف: "اللاعب الكبير أحياناً يقتصد في مجهوده، وقد يميل إلى ما أسميه باللعب التجاري، وهو ما لمسناه أمام إثيوبيا".في المقابل، دافع صالح عن المدير الفني الحالي ، مؤكداً أن الانتقادات ضده مبالغ فيها، وأنه درس منافسه جيداً ووضع خطة متوازنة ضمنت الفوز، حتى وإن لم يكن الأداء جاذباً.تصريحات صالح أشعلت الجدل بين جماهير ، بين من يراها واقعية في ضوء تراجع بعض المحترفين مع المنتخب، ومن يعتبرها قاسية بحق نجم بحجم صلاح الذي ما زال يُعد أيقونة كروية في العالم.