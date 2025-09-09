29
رياضة
انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:00
A-
A+
أطلق
المدير الفني
الأسبق لمنتخب مصر،
محسن صالح
، تصريحات مثيرة للجدل وجّه فيها انتقادات مباشرة لنجمي المنتخب المحترفين في
أوروبا
،
محمد صلاح
وعمر مرموش.
صالح اعتبر خلال حديثه على قناة "MBC MASR 2" أن أداء
الثنائي
مع المنتخب لا يرقى إلى ما يقدمانه في الدوري الإنجليزي، قائلاً: "هما نجمان كبيران في أندية عملاقة، لكن مع المنتخب لا يظهران بنفس القوة".
وأضاف: "اللاعب الكبير أحياناً يقتصد في مجهوده، وقد يميل إلى ما أسميه باللعب التجاري، وهو ما لمسناه أمام إثيوبيا".
في المقابل، دافع صالح عن المدير الفني الحالي
حسام حسن
، مؤكداً أن الانتقادات ضده مبالغ فيها، وأنه درس منافسه جيداً ووضع خطة متوازنة ضمنت الفوز، حتى وإن لم يكن الأداء جاذباً.
تصريحات صالح أشعلت الجدل بين جماهير
الكرة
المصرية
، بين من يراها واقعية في ضوء تراجع بعض المحترفين مع المنتخب، ومن يعتبرها قاسية بحق نجم بحجم صلاح الذي ما زال يُعد أيقونة كروية في العالم.
