​انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:00
أطلق المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، محسن صالح، تصريحات مثيرة للجدل وجّه فيها انتقادات مباشرة لنجمي المنتخب المحترفين في أوروبا، محمد صلاح وعمر مرموش.
صالح اعتبر خلال حديثه على قناة "MBC MASR 2" أن أداء الثنائي مع المنتخب لا يرقى إلى ما يقدمانه في الدوري الإنجليزي، قائلاً: "هما نجمان كبيران في أندية عملاقة، لكن مع المنتخب لا يظهران بنفس القوة".

وأضاف: "اللاعب الكبير أحياناً يقتصد في مجهوده، وقد يميل إلى ما أسميه باللعب التجاري، وهو ما لمسناه أمام إثيوبيا".

في المقابل، دافع صالح عن المدير الفني الحالي حسام حسن، مؤكداً أن الانتقادات ضده مبالغ فيها، وأنه درس منافسه جيداً ووضع خطة متوازنة ضمنت الفوز، حتى وإن لم يكن الأداء جاذباً.

تصريحات صالح أشعلت الجدل بين جماهير الكرة المصرية، بين من يراها واقعية في ضوء تراجع بعض المحترفين مع المنتخب، ومن يعتبرها قاسية بحق نجم بحجم صلاح الذي ما زال يُعد أيقونة كروية في العالم.
