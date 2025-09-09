Advertisement

رياضة

كريستيانو رونالدو.. هل سيشارك في مونديال 2026؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1414515-638930098696683863.png
Doc-P-1414515-638930098696683863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية رغم بلوغه سن الأربعين، وسط تساؤلات حول إمكانية ظهوره في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
Advertisement

وأكد المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن رونالدو لا يركز على أهداف بعيدة المدى، بل يعتني بأدائه اليومي ويعيش كل مباراة كما لو كانت أول تجربة له كلاعب محترف. وقال مارتينيز لشبكة ESPN: "رونالدو يريد أن يكون الأفضل كل يوم، وهو يعيش اللحظة مثل لاعب شاب يخوض مبارياته الأولى".

وجاءت تصريحات مارتينيز بعد أيام قليلة من مباراة منتخب البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم، حيث سجل رونالدو هدفين وساهم في فوز كبير للبرتغال بخماسية نظيفة، مؤكدا أنه ما زال قادرا على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

ويذكر أن منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أعرب سابقاً عن شكوكه حول المشاركة في مونديال 2026، رغم تأهل منتخب بلاده، مما يزيد من الفضول حول ما إذا كان أساطير كرة القدم سيواصلون حضورهم في البطولة العالمية للمرة السادسة على التوالي.
 
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
lebanon 24
09/09/2025 13:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشارك ماغي بو غصن في رمضان 2026؟ هذا ما أكدته
lebanon 24
09/09/2025 13:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
lebanon 24
09/09/2025 13:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
lebanon 24
09/09/2025 13:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الولايات المتحدة

المدير الفني

روسيا اليوم

كأس العالم

كرة القدم

أرجنتيني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-09-09
00:30 | 2025-09-09
23:00 | 2025-09-08
16:08 | 2025-09-08
13:41 | 2025-09-08
09:20 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24