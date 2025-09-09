كريستيانو رونالدو.. هل سيشارك في مونديال 2026؟

Advertisement

يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية رغم بلوغه سن الأربعين، وسط تساؤلات حول إمكانية ظهوره في 2026 المقرر إقامتها في وكندا والمكسيك.وأكد لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن لا يركز على أهداف بعيدة المدى، بل يعتني بأدائه اليومي ويعيش كل مباراة كما لو كانت أول تجربة له كلاعب محترف. وقال مارتينيز لشبكة ESPN: "رونالدو يريد أن يكون الأفضل كل يوم، وهو يعيش اللحظة مثل لاعب شاب يخوض مبارياته الأولى".وجاءت تصريحات مارتينيز بعد أيام قليلة من مباراة منتخب البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم، حيث سجل رونالدو هدفين وساهم في فوز كبير للبرتغال بخماسية نظيفة، مؤكدا أنه ما زال قادرا على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.ويذكر أن منافسه التقليدي، ، أعرب سابقاً عن شكوكه حول المشاركة في مونديال 2026، رغم تأهل منتخب بلاده، مما يزيد من الفضول حول ما إذا كان أساطير سيواصلون حضورهم في البطولة العالمية للمرة السادسة على التوالي.