رياضة
كريستيانو رونالدو.. هل سيشارك في مونديال 2026؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
كريستيانو رونالدو
كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية رغم بلوغه سن الأربعين، وسط تساؤلات حول إمكانية ظهوره في
كأس العالم
2026 المقرر إقامتها في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وأكد
المدير الفني
لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن
رونالدو
لا يركز على أهداف بعيدة المدى، بل يعتني بأدائه اليومي ويعيش كل مباراة كما لو كانت أول تجربة له كلاعب محترف. وقال مارتينيز لشبكة ESPN: "رونالدو يريد أن يكون الأفضل كل يوم، وهو يعيش اللحظة مثل لاعب شاب يخوض مبارياته الأولى".
وجاءت تصريحات مارتينيز بعد أيام قليلة من مباراة منتخب البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم، حيث سجل رونالدو هدفين وساهم في فوز كبير للبرتغال بخماسية نظيفة، مؤكدا أنه ما زال قادرا على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.
ويذكر أن منافسه التقليدي،
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، أعرب سابقاً عن شكوكه حول المشاركة في مونديال 2026، رغم تأهل منتخب بلاده، مما يزيد من الفضول حول ما إذا كان أساطير
كرة القدم
سيواصلون حضورهم في البطولة العالمية للمرة السادسة على التوالي.
(روسيا اليوم)
