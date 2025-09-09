Advertisement

رياضة

كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1414721-638930381395998840.png
Doc-P-1414721-638930381395998840.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف توني كروس نجم كرة القدم الألماني السابق أنه تعلم قابلية الحظوظ للتغيير وذلك خلال تجربته الطويلة مع ريال مدريد، مشيراً إلى أن منتخب بلاده بعيد كل البعد عن الفوز بكأس العالم المقبلة.
Advertisement
 
وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين"، التي يديرها مع شقيقه فيليكس كروس يوم الثلاثاء إنه تعلم من أيام إحترافه في ريال مدريد الإسباني أن الحظوظ قابلة للتغيير، وزاد: صحيح أننا بعيدون كل البعد عن الحديث بشأن قدرتنا على المنافسة على لقب كأس العالم، لكن البطولة لن تقام هذا الصيف، بل الصيف المقبل. في الوضع الحالي، نحن بعيدون كل البعد، ولسنا في حالة جيدة، لكن في الصيف المقبل، دعونا نجهز اللاعبين المناسبين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
" ريال مدريد" لفينيسيوس: إنسى هذا الأمر وإلا إرحل
lebanon 24
10/09/2025 02:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
lebanon 24
10/09/2025 02:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"ريال مدريد" يبدأ "الليغا" بحماس.. هل يستطيع المنافسة على كل الألقاب؟
lebanon 24
10/09/2025 02:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"
lebanon 24
10/09/2025 02:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

فيليكس كروس

كأس العالم

توني كروس

كرة القدم

الطويل

فيليكس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:02 | 2025-09-09
15:40 | 2025-09-09
14:36 | 2025-09-09
12:10 | 2025-09-09
08:02 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24