رياضة
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
Lebanon 24
09-09-2025
|
11:07
كشف
توني كروس
نجم
كرة القدم
الألماني السابق أنه تعلم قابلية الحظوظ للتغيير وذلك خلال تجربته الطويلة مع
ريال مدريد
، مشيراً إلى أن منتخب بلاده بعيد كل البعد عن الفوز بكأس العالم المقبلة.
وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال
لوبين
"، التي يديرها مع شقيقه
فيليكس كروس
يوم الثلاثاء إنه تعلم من أيام إحترافه في
ريال مدريد الإسباني
أن الحظوظ قابلة للتغيير، وزاد: صحيح أننا بعيدون كل البعد عن الحديث بشأن قدرتنا على المنافسة على لقب
كأس العالم
، لكن البطولة لن تقام هذا الصيف، بل الصيف المقبل. في الوضع الحالي، نحن بعيدون كل البعد، ولسنا في حالة جيدة، لكن في الصيف المقبل، دعونا نجهز اللاعبين المناسبين. (العربية)
