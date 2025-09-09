كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد

كشف نجم الألماني السابق أنه تعلم قابلية الحظوظ للتغيير وذلك خلال تجربته الطويلة مع ، مشيراً إلى أن منتخب بلاده بعيد كل البعد عن الفوز بكأس العالم المقبلة.

Advertisement

وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال "، التي يديرها مع شقيقه يوم الثلاثاء إنه تعلم من أيام إحترافه في أن الحظوظ قابلة للتغيير، وزاد: صحيح أننا بعيدون كل البعد عن الحديث بشأن قدرتنا على المنافسة على لقب ، لكن البطولة لن تقام هذا الصيف، بل الصيف المقبل. في الوضع الحالي، نحن بعيدون كل البعد، ولسنا في حالة جيدة، لكن في الصيف المقبل، دعونا نجهز اللاعبين المناسبين. (العربية)