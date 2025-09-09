Advertisement

رياضة

رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:00
أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الأسطورية، بعدما سجّل هدف التقدّم لمنتخب بلاده أمام المجر، مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاء الهدف في الدقيقة 58 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، ليرفع رصيده إلى 39 هدفًا في تصفيات المونديال، متساويًا مع الغواتيمالي كارلوس رويز كأفضل هدّاف في تاريخ التصفيات.

ويخوض رونالدو (40 عامًا) مباراته الدولية الـ223 بقميص البرتغال، رافعًا سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 141 هدفًا دوليًا، فيما وصل مجموع أهدافه في مسيرته الاحترافية إلى 943 هدفًا حتى الآن.
