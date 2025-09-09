رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال

Advertisement

أضاف النجم إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الأسطورية، بعدما سجّل هدف التقدّم لمنتخب بلاده أمام ، مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى 2026.وجاء الهدف في الدقيقة 58 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، ليرفع رصيده إلى 39 هدفًا في تصفيات المونديال، متساويًا مع الغواتيمالي كارلوس كأفضل هدّاف في تاريخ التصفيات.ويخوض (40 عامًا) مباراته الدولية الـ223 بقميص ، رافعًا سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 141 هدفًا دوليًا، فيما وصل مجموع أهدافه في مسيرته الاحترافية إلى 943 هدفًا حتى الآن.