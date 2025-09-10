لهذا السبب رفض غوارديولا التعاقد مع رونالدو في الـ 2024

Advertisement

يُعتبر النجم أحد أعظم لاعبي على مر العصور، وقد قدم أداءً عالميًّا طوال مسيرته الرياضية سواء أكان ذلك مع مانشستر يونايتد أو أو يوفنتوس.فقد هيمن النجم البرتغالي على أرض الملعب وحقق نجاحًا كبيرًا في أي مكان ذهب إليه، حاليًّا يلعب في روشن السعودي، حيث يتألق مع نادي النصر.وانضم المهاجم المخضرم إلى "العالمي" في الدوري السعودي للمحترفين في أواخر عام 2022 بعد فترة ثانية غير موفقة مع الشياطين الحمر، ومنذ ذلك الحين، سجل هدفًا في كل مباراة تقريبًا مع النصر.ولكن قبل انضمامه إلى الفريق، ورد أنه عرض نفسه على مانشستر سيتي نهاية 2022، وسنحت للإسباني بيب غوارديولا فرصة التعاقد مع لكنه رفض الفكرة.ونُشر كتاب يتناول فترة غوارديولا في مانشستر سيتي عام 2024، وكشف عن بعض القصص المثيرة للاهتمام من فترة وجوده في إنكلترا، إحدى هذه القصص هي أنه أتيحت له فرصة التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد مغادرته أولد ترافورد، لكنه رفضها.ووفقًا لصحيفة " ميل"، فإن السبب وراء قرار المدرب هو اعتقاده أن اللاعب الأيقوني لن يتناسب جيدًا مع أسلوب لعبه في مانشستر سيتي.وبعد بناء نظام دفاعي متطور في ملعب "الاتحاد"، حيث اقتنع جميع لاعبيه بفلسفته، لم يُرِد مدرب السابق المخاطرة بزعزعة استقرار الفريق بضم لاعب مثل كريستيانو رونالدو، وبالنظر إلى النجاح الذي حققه في ملعب الاتحاد، يصعب عدم الثقة في حكمه.وجاء في الكتاب: "عرض نفسه على مانشستر سيتي صيف 2024، لكن بيب لم يُبدِ اهتمامًا، لا شك أن غوارديولا يُقدّر قدرته الهائلة على إنهاء الفرص، بالإضافة إلى لياقته البدنية الممتازة، ولكن كيف يُمكن لهذا النوع من اللاعبين أن يتناسب مع ماكينة الدقة التي بناها المدرب الكتالوني بعناية وتخطيط مُحكم في مانشستر سيتي؟، ولكن لا شكرًا يا كريستيانو".ومنذ وصوله في عام 2016، نجح غوارديولا في تحقيق النجاحات مع مانشستر سيتي، احتاج الأمر إلى عامين تقريبًا ليجد إيقاعه الحقيقي، لكنه نجح في تحويل النادي إلى إحدى أعظم الفرق التي لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. فقد توّج بستة ألقاب دوري مع الفريق وحطم العديد من الأرقام القياسية.(إرم نيوز)