رياضة

لهذا السبب رفض غوارديولا التعاقد مع رونالدو في الـ 2024

Lebanon 24
10-09-2025 | 00:49
Doc-P-1414952-638930873997108467.webp
Doc-P-1414952-638930873997108467.webp photos 0
يُعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وقد قدم أداءً عالميًّا طوال مسيرته الرياضية سواء أكان ذلك مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو يوفنتوس.
 فقد هيمن النجم البرتغالي على أرض الملعب وحقق نجاحًا كبيرًا في أي مكان ذهب إليه، حاليًّا يلعب في دوري روشن السعودي، حيث يتألق مع نادي النصر.

وانضم المهاجم المخضرم إلى "العالمي" في الدوري السعودي للمحترفين في أواخر عام 2022 بعد فترة ثانية غير موفقة مع الشياطين الحمر، ومنذ ذلك الحين، سجل هدفًا في كل مباراة تقريبًا مع النصر.

ولكن قبل انضمامه إلى الفريق، ورد أنه عرض نفسه على مانشستر سيتي نهاية 2022، وسنحت للإسباني بيب غوارديولا فرصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكنه رفض الفكرة.

ونُشر كتاب يتناول فترة غوارديولا في مانشستر سيتي عام 2024، وكشف عن بعض القصص المثيرة للاهتمام من فترة وجوده في إنكلترا، إحدى هذه القصص هي أنه أتيحت له فرصة التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد مغادرته أولد ترافورد، لكنه رفضها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن السبب وراء قرار المدرب هو اعتقاده أن اللاعب الأيقوني لن يتناسب جيدًا مع أسلوب لعبه في مانشستر سيتي.

وبعد بناء نظام دفاعي متطور في ملعب "الاتحاد"، حيث اقتنع جميع لاعبيه بفلسفته، لم يُرِد مدرب برشلونة السابق المخاطرة بزعزعة استقرار الفريق بضم لاعب مثل كريستيانو رونالدو، وبالنظر إلى النجاح الذي حققه في ملعب الاتحاد، يصعب عدم الثقة في حكمه.

وجاء في الكتاب: "عرض نفسه على مانشستر سيتي صيف 2024، لكن بيب لم يُبدِ اهتمامًا، لا شك أن غوارديولا يُقدّر قدرته الهائلة على إنهاء الفرص، بالإضافة إلى لياقته البدنية الممتازة، ولكن كيف يُمكن لهذا النوع من اللاعبين أن يتناسب مع ماكينة الدقة التي بناها المدرب الكتالوني بعناية وتخطيط مُحكم في مانشستر سيتي؟، ولكن لا شكرًا يا كريستيانو".

ومنذ وصوله في عام 2016، نجح غوارديولا في تحقيق النجاحات مع مانشستر سيتي، احتاج الأمر إلى عامين تقريبًا ليجد إيقاعه الحقيقي، لكنه نجح في تحويل النادي إلى إحدى أعظم الفرق التي لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. فقد توّج بستة ألقاب دوري مع الفريق وحطم العديد من الأرقام القياسية.(إرم نيوز)
البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

كرة القدم

برشلونة

السعود

الرياض

رياضي

