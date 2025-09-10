جائزة الكرة الذهبية 2025.. هؤلاء أبرز المرشحين

Advertisement

يُقام في 22 أيلول الجاري حفل جائزة الذهبية 2025، وسط صراع مثير على لقب أفضل لاعب في العالم.وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة، أبرزهما الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم ، والإسباني لامين جمال نجم .ويشارك في التصويت 100 صحفي من 100 دولة تتصدر تصنيف الفيفا، حيث يختار كل صحفي 10 لاعبين بالترتيب، ويحصل صاحب المركز الأول على 15 نقطة.ويجمع إجمالي النقاط لتحديد الفائز، وفي حالة التعادل يمنح اللقب للاعب الأكثر حصولا على المركز الأول في قوائم التصويت.ورغم انتهاء عملية التصويت فعليا، فإن هوية الفائز تظل سرية حتى لحظة الإعلان الرسمي، تجنبا لتكرار تسريبات العام الماضي التي فجرت أزمة كبيرة وأدت إلى مقاطعة للحفل.ويقام الحفل يوم الاثنين 22 أيلول على مسرح "شاتليه" في .وسينقل الحفل مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة، إلى جانب عدة منصات رقمية عالمية.ورغم محاولات "فرانس فوتبول" إصلاح العلاقة، تواصل إدارة رفض المشاركة في الحفل، في ظل الجدل الذي رافق نسخة 2024، حين خسر البرازيلي فينيسيوس جونيور الجائزة لصالح الإسباني رودري، وهو ما اعتبره النادي الملكي ظلما لمهاجمه.الموقف ازداد حساسية هذا العام مع ترجيح أن المنافسة ستنحصر بين ديمبيلي وجمال، ما يجعل قرار الغياب أكثر سهولة بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز.وسيخلف الفائز بالجائزة هذا العام الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، الذي فاز بالكرة الذهبية في نسخة 2024.(روسيا اليوم)