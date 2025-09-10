Advertisement

رياضة

للمرة الأولى.. ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:23
للمرة الأولى في تاريخه، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب "التانغو" ومهاجم إنتر ميامي الأميركي، في إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 متصدرا قائمة الهدافين.
وبحسب شبكة Opta، سجل ميسي ثمانية أهداف في 12 مباراة، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة تصفيات أميركا الجنوبية.
 
 
وجاء في المركز الثاني كل من البوليفي ميغيليتو والكولومبي لويس دياز برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

وإلى جانب الأرجنتين، حسمت منتخبات الإكوادور وكولومبيا وأوروغواي والبرازيل وباراغواي تأهلها المباشر إلى المونديال، بينما ستخوض بوليفيا الملحق العالمي. (روسيا اليوم) 
