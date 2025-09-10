للمرة الأولى.. ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته

للمرة الأولى في تاريخه، نجح النجم قائد منتخب "التانغو" ومهاجم ميامي الأميركي، في إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 متصدرا قائمة الهدافين.

وبحسب شبكة Opta، سجل ثمانية أهداف في 12 مباراة، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة تصفيات أميركا الجنوبية.

وجاء في المركز الثاني كل من البوليفي ميغيليتو والكولومبي لويس دياز برصيد سبعة أهداف لكل منهما.وإلى جانب ، حسمت منتخبات الإكوادور وكولومبيا وأوروغواي والبرازيل وباراغواي تأهلها المباشر إلى المونديال، بينما ستخوض بوليفيا الملحق العالمي. (روسيا اليوم)