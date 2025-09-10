Advertisement

رياضة

مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:00
كشف الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن السر وراء عدم ارتباطه بفتاة أو الزواج حتى الآن.
وقال مبابي: "اخترت هذا بنفسي، كل شخص يبني حياته بطريقة مختلفة. أما أنا، فقد اتخذت هذا القرار، معتقدا أن كرة القدم هي حياتي بأكملها، وأردت الاستمتاع بها بالكامل خلال مسيرتي".  
 
وأضاف: "المستقبل فقط كفيل بأن يبين ما إذا كنت مخطئا أم على صواب، والله وحده يعلم في وقته، عندما تختار الأمور بنفسك، يصبح تقبلك للنتائج أمرا سهلا".

كيليان مبابي

كرة القدم

المستقبل

إذا كنت

كيليان

كيلي

