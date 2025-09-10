مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟

كشف الدولي الفرنسي عن السر وراء عدم ارتباطه بفتاة أو الزواج حتى الآن.

Advertisement

وقال مبابي: "اخترت هذا بنفسي، كل شخص يبني حياته بطريقة مختلفة. أما أنا، فقد اتخذت هذا القرار، معتقدا أن هي حياتي بأكملها، وأردت الاستمتاع بها بالكامل خلال مسيرتي".

وأضاف: " فقط كفيل بأن يبين ما مخطئا أم على صواب، والله وحده يعلم في وقته، عندما تختار الأمور بنفسك، يصبح تقبلك للنتائج أمرا سهلا".