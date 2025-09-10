28
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
Lebanon 24
10-09-2025
|
23:00
A-
A+
كشف الدولي الفرنسي
كيليان مبابي
عن السر وراء عدم ارتباطه بفتاة أو الزواج حتى الآن.
وقال مبابي: "اخترت هذا بنفسي، كل شخص يبني حياته بطريقة مختلفة. أما أنا، فقد اتخذت هذا القرار، معتقدا أن
كرة القدم
هي حياتي بأكملها، وأردت الاستمتاع بها بالكامل خلال مسيرتي".
وأضاف: "
المستقبل
فقط كفيل بأن يبين ما
إذا كنت
مخطئا أم على صواب، والله وحده يعلم في وقته، عندما تختار الأمور بنفسك، يصبح تقبلك للنتائج أمرا سهلا".
