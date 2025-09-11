Advertisement

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) عن جدول مباريات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025"، التي تجمع أبطال القارات في نظام جديد بعد تعديل شكل للأندية وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 32 فريقًا كل أربع سنوات.وتشهد النسخة المقبلة مشاركة فريقين عربيين هما بيراميدز المصري بطل أبطال إفريقيا، وأهلي جدة السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.الجدول المعلن:14 أيلول 2025: بيراميدز المصري يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد الدفاع الجوي في ضمن الدور التمهيدي.23 أيلول 2025: الفائز من المباراة الأولى يلتقي الأهلي السعودي على ملعب الإنماء في جدة في مواجهة "كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".10 أيلول 2025: ديربي الأمريكيتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل النسخة الحالية من كوبا ليبرتادوريس.13 أيلول 2025: مباراة "كأس التحدي" بين الفائز من كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وبطل ديربي الأمريكيتين.17 أيلول 2025: المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال تجمع بين الفرنسي، بطل ، والمتأهل من كأس التحدي.وأشار الفيفا إلى أن نظام التناوب السنوي سيُعتمد بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بهدف منح الأندية فرصة استضافة مباريات دولية تنافسية.وسيُعلَن لاحقًا عن أماكن تنظيم المباريات 3 و4 و5 للبطولة.