أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) عن جدول مباريات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025"، التي تجمع أبطال القارات في نظام جديد بعد تعديل شكل كأس العالم
للأندية وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 32 فريقًا كل أربع سنوات.
وتشهد النسخة المقبلة مشاركة فريقين عربيين هما بيراميدز المصري بطل دوري
أبطال إفريقيا، وأهلي جدة السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
الجدول المعلن:
14 أيلول 2025: بيراميدز المصري يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد الدفاع الجوي في القاهرة
ضمن الدور التمهيدي.
23 أيلول 2025: الفائز من المباراة الأولى يلتقي الأهلي السعودي على ملعب الإنماء في جدة في مواجهة "كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".
10 أيلول 2025: ديربي الأمريكيتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل النسخة الحالية من كوبا ليبرتادوريس.
13 أيلول 2025: مباراة "كأس التحدي" بين الفائز من كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وبطل ديربي الأمريكيتين.
17 أيلول 2025: المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال تجمع بين باريس سان جيرمان
الفرنسي، بطل أوروبا
، والمتأهل من كأس التحدي.
وأشار الفيفا إلى أن نظام التناوب السنوي سيُعتمد بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بهدف منح الأندية فرصة استضافة مباريات دولية تنافسية.
وسيُعلَن لاحقًا عن أماكن تنظيم المباريات 3 و4 و5 للبطولة.