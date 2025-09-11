Advertisement

رياضة

مفاوضات... "آرسنال" يعمل على تجديد عقد مدافعه ساليبا

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:29
ذكر موقع "فوت ميركاتو"، أنّ نادي "آرسنال" الإنكليزي يسعى لتجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، حتّى عام 2027.
وأوضح الموقع أنّ ساليبا دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الإنكليزي لتمديد عقده".
 
 
 
