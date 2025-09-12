Advertisement

رياضة

مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:50
‭ ‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس أن ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد سيستضيف المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا للرجال لعام 2027.
واجتمعت اللجنة التنفيذية "ليويفا" في تيرانا بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتليتيكو مدريد.
وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو كما أعلن "اليويفا" أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستقام في سالزبورغ بالنمسا.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد. (روسيا اليوم)
