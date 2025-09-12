29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
12-09-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
أمس الخميس أن ملعب "ميتروبوليتانو" في
مدريد
سيستضيف المباراة النهائية في
دوري
أبطال
أوروبا
للرجال لعام 2027.
Advertisement
واجتمعت اللجنة التنفيذية "ليويفا" في تيرانا بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتليتيكو مدريد.
وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو كما أعلن "اليويفا" أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستقام في سالزبورغ بالنمسا.
ولم يتخذ الاتحاد
الأوروبي
في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
12/09/2025 22:05:17
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
12/09/2025 22:05:17
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
12/09/2025 22:05:17
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا
12/09/2025 22:05:17
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
روسيا اليوم
لكرة القدم
كرة القدم
الأوروبي
الإيطالي
أوروبا
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
Lebanon 24
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
09:05 | 2025-09-12
12/09/2025 09:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
08:13 | 2025-09-12
12/09/2025 08:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
07:13 | 2025-09-12
12/09/2025 07:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
Lebanon 24
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
04:30 | 2025-09-12
12/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
Lebanon 24
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
02:45 | 2025-09-12
12/09/2025 02:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:05 | 2025-09-12
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
08:13 | 2025-09-12
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
07:13 | 2025-09-12
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
04:30 | 2025-09-12
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
02:45 | 2025-09-12
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
02:17 | 2025-09-12
جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24