مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

‭ ‬أعلن أمس الخميس أن ملعب "ميتروبوليتانو" في سيستضيف المباراة النهائية في أبطال للرجال لعام 2027.

Advertisement

واجتمعت اللجنة التنفيذية "ليويفا" في تيرانا بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتليتيكو مدريد.

وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو كما أعلن "اليويفا" أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستقام في سالزبورغ بالنمسا.



ولم يتخذ الاتحاد في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد. (روسيا اليوم)