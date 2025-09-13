Advertisement

رياضة

ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:00
في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، تلقّى فريق ريال مدريد ضربة موجعة قبل مباراته أمام ريال سوسيداد اليوم السبت جراء إصابة قلب دفاعه الألماني أنطونيو روديغر.
وبدأ المدافع الألماني التدريبات بشكل طبيعي لكنه شعر بانزعاج أدى لخروجه من قائمة الفريق التي ستواجه ريال سوسيداد.

وأصدر ريال مدريد تقريرًا طبيًا بشأن إصابة قلب الدفاع الألماني أكد من خلاله أنه يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى.

وتشير التوقعات إلى أن أنطونيو روديغر سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.

وسيفتقد المدرب تشابي ألونسو أحد لاعبي قلب الدفاع خلال إحدى أهم فترات الموسم.

من ناحية أخرى، سيظل ألابا، وأسينسيو، وميليتاو، وهويسن متاحين للمدرب، ولكن تجدر الإشارة أن ألابا وأسينسيو، لم يلعبا أي دقائق في المباريات الرسمية الثلاث الأولى من الموسم. 

وسيغيب المدافع الألماني عن عدة مباريات من بينها بداية الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مارسيليا ومباريات كيرات ألماتي وليفربول ويوفنتوس وأولمبياكوس. (إرم نيوز)
 
