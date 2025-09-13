أول دولة تحتضن هذا الحدث خارج أميركا.. السعودية تستضيف راسلمينيا 2027 للمرة الأولى

Advertisement

أكد المستشار رئيس العامة للترفيه بالسعودية استضافة لعرض المصارعة الحرة الأشهر عالميًا "راسلمينيا" عام 2027.الخطوة تأتي ضمن فعاليات ، الذي بات منصة كبرى لأضخم الفعاليات الترفيهية والرياضية على مستوى العالم، حيث أكد آل الشيخ أن النسخة المقبلة ستشكل علامة فارقة في تاريخ البطولة.وقال آل الشيخ: "راسلمينيا هو الحدث الأكبر في عالم المصارعة، واستضافته في موسم الرياض 2027 ستكون نقلة نوعية، نسعى من خلالها لتقديم نسخة غير مسبوقة تليق بتاريخها وقيمتها لدى الجماهير حول العالم".من جانبه، ثمّن بول ليفاسك "تريبل إتش" مدير المحتوى الرئيس في WWE، الشراكة المتنامية مع للترفيه، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه تركي آل الشيخ في تطوير المشهد الترفيهي عالميًا.وقال: "الهيئة العامة للترفيه أحدثت تحولًا كبيرًا في مجال الترفيه والرياضة، وكانوا شركاء استثنائيين لنا، ونتطلع معهم إلى تقديم نسخة من راسلمينيا بمستويات غير مسبوقة".(إرم نيوز)