29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أول دولة تحتضن هذا الحدث خارج أميركا.. السعودية تستضيف راسلمينيا 2027 للمرة الأولى
Lebanon 24
13-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المستشار
تركي
آل الشيخ
رئيس
مجلس إدارة الهيئة
العامة للترفيه بالسعودية استضافة
الرياض
لعرض المصارعة الحرة الأشهر عالميًا "راسلمينيا" عام 2027.
Advertisement
الخطوة تأتي ضمن فعاليات
موسم الرياض
، الذي بات منصة كبرى لأضخم الفعاليات الترفيهية والرياضية على مستوى العالم، حيث أكد آل الشيخ أن النسخة المقبلة ستشكل علامة فارقة في تاريخ البطولة.
وقال آل الشيخ: "راسلمينيا هو الحدث الأكبر في عالم المصارعة، واستضافته في موسم الرياض 2027 ستكون نقلة نوعية، نسعى من خلالها لتقديم نسخة غير مسبوقة تليق بتاريخها وقيمتها لدى الجماهير حول العالم".
من جانبه، ثمّن بول ليفاسك "تريبل إتش" مدير المحتوى الرئيس في WWE، الشراكة المتنامية مع
الهيئة العامة
للترفيه، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه تركي آل الشيخ في تطوير المشهد الترفيهي عالميًا.
وقال: "الهيئة العامة للترفيه أحدثت تحولًا كبيرًا في مجال الترفيه والرياضة، وكانوا شركاء استثنائيين لنا، ونتطلع معهم إلى تقديم نسخة من راسلمينيا بمستويات غير مسبوقة".(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
13/09/2025 13:41:24
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسلام آباد تستضيف أول لقاء دولي لمعارضي طالبان الأفغان
Lebanon 24
إسلام آباد تستضيف أول لقاء دولي لمعارضي طالبان الأفغان
13/09/2025 13:41:24
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تحتضن أول "مدرسة دولية" لمسرح الدمى بمشاركة عربية
Lebanon 24
موسكو تحتضن أول "مدرسة دولية" لمسرح الدمى بمشاركة عربية
13/09/2025 13:41:24
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
13/09/2025 13:41:24
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس إدارة الهيئة
الهيئة العامة
موسم الرياض
آل الشيخ
السعود
الرياض
رياضي
قد يعجبك أيضاً
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
03:00 | 2025-09-13
13/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديفيد بيكهام برفقة حسناء روسية شهيرة (صور)
Lebanon 24
ديفيد بيكهام برفقة حسناء روسية شهيرة (صور)
01:00 | 2025-09-13
13/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل
Lebanon 24
رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل
23:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
Lebanon 24
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
16:00 | 2025-09-12
12/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا
Lebanon 24
بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا
12:51 | 2025-09-12
12/09/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2025-09-13
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
01:00 | 2025-09-13
ديفيد بيكهام برفقة حسناء روسية شهيرة (صور)
23:00 | 2025-09-12
رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل
16:00 | 2025-09-12
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
12:51 | 2025-09-12
بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا
10:50 | 2025-09-12
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 13:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24