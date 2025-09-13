الملكي يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة

Advertisement

افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 12 قبل أن يضيف غولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أحرز ميكيل أويارزابال هدف سوسيداد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 56.ورغم النقص العددي بعد طرد المدافع دين هويسن في الدقيقة 32، نجح الميرينغي في الحفاظ على تقدمه وحسم نقاط المباراة كاملة.وبهذا الفوز رفع ريال رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند نقطتين في المركز الـ17.وفي ترتيب الدوري، يأتي أتلتيك بلباو في المركز الثاني بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويليه خيتافي بالرصيد نفسه من 4 مباريات. أما ، فيحل في المركز الخامس بـ7 نقاط من 3 مباريات متساويًا مع فياريال وإسبانيول قبل مباراته الأحد ضد فالنسيا.ريال مدريد – 12 نقطة (4 مباريات)أتلتيك بلباو – 9 نقاط (3 مباريات)خيتافي – 9 نقاط (4 مباريات)فياريال – 7 نقاط (3 مباريات)برشلونة – 7 نقاط (3 مباريات)إسبانيول – 7 نقاط (3 مباريات)