الملكي يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة

واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في الدوري الإسباني بتحقيق فوز صعب خارج الديار على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا".
افتتح كيليان مبابي
التسجيل للريال في الدقيقة 12 قبل أن يضيف أردا
غولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أحرز ميكيل أويارزابال هدف سوسيداد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 56.
ورغم النقص العددي بعد طرد المدافع دين هويسن في الدقيقة 32، نجح الميرينغي في الحفاظ على تقدمه وحسم نقاط المباراة كاملة.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد
رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند نقطتين في المركز الـ17.
وفي ترتيب الدوري، يأتي أتلتيك بلباو في المركز الثاني بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويليه خيتافي بالرصيد نفسه من 4 مباريات. أما برشلونة
، فيحل في المركز الخامس بـ7 نقاط من 3 مباريات متساويًا مع فياريال وإسبانيول قبل مباراته الأحد ضد فالنسيا.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 حتى الآن:
ريال مدريد – 12 نقطة (4 مباريات)
أتلتيك بلباو – 9 نقاط (3 مباريات)
خيتافي – 9 نقاط (4 مباريات)
فياريال – 7 نقاط (3 مباريات)
برشلونة – 7 نقاط (3 مباريات)
إسبانيول – 7 نقاط (3 مباريات)