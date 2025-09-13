Advertisement

رياضة

في قمة نارية.. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من إنتر

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:00
Doc-P-1416586-638934052577935999.png
Doc-P-1416586-638934052577935999.png photos 0
في مواجهة حافلة بالإثارة، خطف يوفنتوس فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه إنتر بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
اليوفي تقدم أولًا عبر لويد كيلي في الدقيقة 14، ثم أضاف كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بينما رد إنتر بهدفين لهاكان تشالهانوجلو في الدقيقتين 30 و65. وبعد أن قلب إنتر الطاولة بهدف ثالث لماركوس تورام في الدقيقة 76، عاد يوفنتوس سريعًا للتعادل برأسية خيفرين تورام في الدقيقة 83، قبل أن يقتنص البديل فاسيلي أدزيتش هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد إنتر عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر. المباراة شهدت فرصًا متبادلة وقرارات تكتيكية حاسمة من المدربين، ما جعلها واحدة من أكثر قمم الكالتشيو إثارة هذا الموسم.
