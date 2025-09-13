في قمة نارية.. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من إنتر

Advertisement

في مواجهة حافلة بالإثارة، خطف فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الجولة الثالثة من .اليوفي تقدم أولًا عبر لويد في الدقيقة 14، ثم أضاف كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بينما رد إنتر بهدفين لهاكان تشالهانوجلو في الدقيقتين 30 و65. وبعد أن قلب إنتر الطاولة بهدف ثالث لماركوس تورام في الدقيقة 76، عاد يوفنتوس سريعًا للتعادل برأسية خيفرين تورام في الدقيقة 83، قبل أن يقتنص البديل أدزيتش هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد إنتر عند 3 نقاط في المركز . المباراة شهدت فرصًا متبادلة وقرارات تكتيكية حاسمة من المدربين، ما جعلها واحدة من أكثر قمم الكالتشيو إثارة هذا الموسم.