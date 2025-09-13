27
رياضة
في قمة نارية.. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من إنتر
Lebanon 24
13-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مواجهة حافلة بالإثارة، خطف
يوفنتوس
فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه
إنتر
بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الجولة الثالثة من
الدوري الإيطالي
.
اليوفي تقدم أولًا عبر لويد
كيلي
في الدقيقة 14، ثم أضاف كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 38، بينما رد إنتر بهدفين لهاكان تشالهانوجلو في الدقيقتين 30 و65. وبعد أن قلب إنتر الطاولة بهدف ثالث لماركوس تورام في الدقيقة 76، عاد يوفنتوس سريعًا للتعادل برأسية خيفرين تورام في الدقيقة 83، قبل أن يقتنص البديل
فاسيلي
أدزيتش هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.
بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد إنتر عند 3 نقاط في المركز
الحادي عشر
. المباراة شهدت فرصًا متبادلة وقرارات تكتيكية حاسمة من المدربين، ما جعلها واحدة من أكثر قمم الكالتشيو إثارة هذا الموسم.
ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم
Lebanon 24
ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم
23:38 | 2025-09-13
13/09/2025 11:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
13/09/2025 03:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دراما الأمتار الأخيرة.. خطأ هولندي يمنح الذهب لأميركا في بطولة العالم لألعاب القوى
Lebanon 24
دراما الأمتار الأخيرة.. خطأ هولندي يمنح الذهب لأميركا في بطولة العالم لألعاب القوى
15:14 | 2025-09-13
13/09/2025 03:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكي يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة
Lebanon 24
الملكي يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة
13:13 | 2025-09-13
13/09/2025 01:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جدًا... شاهدوا بالفيديو ماذا حصل مع "الوحش" خلال عرض "WWE SmackDown"
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جدًا... شاهدوا بالفيديو ماذا حصل مع "الوحش" خلال عرض "WWE SmackDown"
08:49 | 2025-09-13
13/09/2025 08:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
