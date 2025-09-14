Advertisement

رياضة

قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:43
تلقى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وأكد فليك أن لامين جمال نجم الفريق يعاني من بعض الانزعاجات الظهر ما دفعه إلى استبعاده من مران الفريق أمس السبت مع إخضاعه لتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية مؤكدا غيابه عن لقاء فالنسيا. (روسيا اليوم)
 
 
