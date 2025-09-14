Advertisement

رياضة

نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 14:59
كشف تقرير إذاعة "مونت كارلو" يوم الأحد أن النجم الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة السابق وبطل كأس العالم 2018، يعتزم اعتزال كرة القدم عن عمر 31 عامًا بعد صراع طويل مع الإصابات وتراجع مستواه.
وكان أومتيتي من أبرز المدافعين بين 2016 و2019، لكنه غاب عن الملاعب 622 يومًا بين 2016 و2022 بسبب الإصابات المتكررة. وبرز كعنصر أساسي في دفاع برشلونة إلى جانب جيرارد بيكيه، لكنه اختار عدم الخضوع لعملية جراحية قبل مونديال 2018، مما ساهم في تدهور حالته الصحية لاحقًا.

وقد ساعد أومتيتي فرنسا على الفوز بالمركز الأول أمام كرواتيا بعد تسجيله هدف الفوز على بلجيكا في نصف النهائي، رغم معاناته من إصابة في الركبة كانت تتطلب جراحة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب، الذي لم يجد نادٍ يتعاقد معه بعد مغادرته ليل، تواصل مع ناديه الأم ليون لتسجيل إعلان اعتزاله رسميًا.

بدأ أومتيتي مسيرته في ليون الفرنسي قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني، ثم إلى ليتشي الإيطالي ولعب موسمين مع ليل الفرنسي، خاض خلالهما 13 مباراة في جميع المسابقات.
