نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟

Advertisement

كشف تقرير إذاعة "مونت كارلو" أن النجم الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع السابق وبطل 2018، يعتزم اعتزال عن عمر 31 عامًا بعد صراع طويل مع الإصابات وتراجع مستواه.وكان أومتيتي من أبرز المدافعين بين 2016 و2019، لكنه غاب عن الملاعب 622 يومًا بين 2016 و2022 بسبب الإصابات المتكررة. وبرز كعنصر أساسي في دفاع برشلونة إلى جانب ، لكنه اختار عدم الخضوع لعملية جراحية قبل مونديال 2018، مما ساهم في تدهور حالته الصحية لاحقًا.وقد ساعد أومتيتي على الفوز بالمركز الأول أمام بعد تسجيله هدف الفوز على في نصف النهائي، رغم معاناته من إصابة في الركبة كانت تتطلب جراحة.وأشار التقرير إلى أن اللاعب، الذي لم يجد نادٍ يتعاقد معه بعد مغادرته ليل، تواصل مع ناديه الأم ليون لتسجيل إعلان اعتزاله رسميًا.بدأ أومتيتي مسيرته في ليون الفرنسي قبل الانتقال إلى ، ثم إلى ليتشي ولعب موسمين مع ليل الفرنسي، خاض خلالهما 13 مباراة في جميع المسابقات.