خطأ فادح.. حارس مرمى يهدي هدفًا لفريق الخصم

سقط فريق تسيسكا أمام مضيفه روستوف بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من .وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً عند الدقيقة السابعة، بعدما ارتكب الحارس المخضرم أكنفييف خطأً قاتلاً بتمرير مباشرة إلى لاعب الخصم كوتشايف، الذي استغل الفرصة وأسكنها الشباك مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.وبهذه الخسارة تجمّد رصيد تسيسكا موسكو عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما رفع روستوف رصيده إلى 8 نقاط وتقدّم إلى المركز .وفي مباراة أخرى، اكتفى زينيت بالتعادل السلبي أمام مضيفه بالتيكا، مفاجأة الموسم حتى الآن، في اللقاء الذي أقيم في مدينة كالينينغراد.