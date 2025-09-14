Advertisement

رياضة

خطأ فادح.. حارس مرمى يهدي هدفًا لفريق الخصم

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:00
سقط فريق تسيسكا موسكو أمام مضيفه روستوف بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً عند الدقيقة السابعة، بعدما ارتكب الحارس المخضرم إيغور أكنفييف خطأً قاتلاً بتمرير الكرة مباشرة إلى لاعب الخصم قسطنطين كوتشايف، الذي استغل الفرصة وأسكنها الشباك مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه الخسارة تجمّد رصيد تسيسكا موسكو عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما رفع روستوف رصيده إلى 8 نقاط وتقدّم إلى المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، اكتفى زينيت بطرسبورغ بالتعادل السلبي أمام مضيفه بالتيكا، مفاجأة الموسم حتى الآن، في اللقاء الذي أقيم في مدينة كالينينغراد.
 
 
وبهذه النتيجة رفع زينيت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما وصل بالتيكا إلى 16 نقطة ليواصل تواجده في وصافة جدول الترتيب.
03:23 | 2025-09-15
02:57 | 2025-09-15
23:57 | 2025-09-14
14:59 | 2025-09-14
13:10 | 2025-09-14
10:50 | 2025-09-14
