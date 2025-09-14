28
قبيل الموعد المرتقب مع نابولي.. غوارديولا يحذر من "هذا الخطأ"
Lebanon 24
14-09-2025
|
23:57
أشاد جوسيب غوارديولا، مدرب
مانشستر سيتي
بلاعبيه بعد الفوز على
مانشستر يونايتد
3 - صفر في الديربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
،
يوم الأحد
.
وصرح غوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد قائلا: "لقد غيرنا القوام الأساسي للفريق، وانضم إلينا 9 لاعبين جدد في الصيف، لذا من المستحيل تخيل تكرار ما حققناه".
وأضاف المدرب الإسباني "لقد أدى اللاعبون بقوة وحماس، وأتشرف بإدخال السعادة في قلوبهم، لأنني أعرف جيدا أهمية مباراة الديربي".
وتابع قائلا: "إنها مجرد مباراة واحدة، لقد قدمنا أداء جيدا أمام توتنهام، ولكن مباراة اليوم كانت مهمة للغاية، والفوز كان مهما، لذا أدى اللاعبون بشراسة وكانوا أشبه بآلة".
وشدد غوارديولا على أنه "يجب أن نتصرف بذكاء في مباراتنا أمام نابولي يوم الخميس المقبل، وأن نكون أقل سذاجة"، مشيرا "كنا سيئين للغاية في هذا الجانب بالموسم الماضي، لكن تبقى روح اللاعبين موجودة، وقادة الفريق رائعون".
وانتقل
المدير الفني
لمانشستر سيتي للإشادة بالنجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية، قائلا "إنه مذهل منذ بداية الموسم، بل أعتبر مستواه حاليا أفضل من أدائه في الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية، إنه لاعب متحرك، ولا أطلب منه المهام الدفاعية فقط بل نريد أن يسجل الأهداف ويساعدنا".
وأتم غوارديولا تصريحاته بالقول: "افتقدنا أيضا فيل فودين لفترات طويلة، لقد كان أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي بالموسم قبل الماضي، لذا كنا نحتاجه كثيرا، لأنه لاعب مهم ومؤثر، ومن أبناء النادي، ويحب المدينة، لذا أعتبره القلب النابض لنا، وسعيد جدا بعودته".
