رياضة
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:23
حقق سيباستيان أوجيه فوزه الخامس هذا الموسم في
رالي
تشيلي اليوم الأحد ليتقدم إلى صدارة ترتيب
بطولة العالم
للراليات، متفوقا على زميله في فريق
تويوتا
ومنافسه على اللقب إلفين
إيفانز
عقب أداء قوي.
وفي مشاركته رقم 200 ضمن بطولة العالم للراليات، تفوق بطل العالم ثماني مرات بفارق كبير في مراحل الحصى في اليوم الأخير، محققا الفوز العاشر لتويوتا هذا الموسم. واحتل إيفانز المركز الثاني، مما حد من الخسائر في الترتيب العام للسائقين.
كما عززت النتيجة قبضة الشركة المصنعة
اليابانية
على لقب الصانعين للمرة الخامسة على التوالي، لتعزز من تفوقها على
هيونداي
.
وأكمل أدريان فورمو، سائق هيونداي، الذي تصدر السباق بعد يوم الجمعة، منصة التتويج.
وحقق السائق الفرنسي ثالث مركز له ضمن المراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم.
