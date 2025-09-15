Advertisement

رياضة

القائد الثاني لفريق ليفربول يكشف.. إلى أين كان سينتقل ؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:51
Doc-P-1417149-638935485564430470.jpg
Doc-P-1417149-638935485564430470.jpg photos 0
أشار القائد الثاني لفريق ليفربول أندي روبرتسون إلى أنه كان على وشك الانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الجاري، مؤكداً أنه ليس مستعدا للتخلي عن مكانه في التشكيل الأساسي كظهير أيسر دون منافسة قوية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن روبرتسون، البالغ من العمر 31 عاما، خسر مكانه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم لصالح الوافد الجديد ميلوش كيركيز، الذي يصغره بعشر سنوات.

وقال روبرتسون: "ربما أشارك في مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل. أتطلع للمشاركة في المباريات وأن أكون أساسيا في مركزي، وسأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "كانت فترة التوقف الدولي مفيدة لي، لقد استعدت لياقتي البدنية وشاركت في مباراتين كاملتين مع منتخب اسكتلندا، وقدمت أداء جيدا".

وانتقل روبرتسون للحديث عن زميله كيركيز، قائلا: "يجب ألا نغفل أنه لاعب شاب. سنحاول مساعدته، ولكن سأضغط عليه بقوة لرغبتي في المشاركة أيضا".

وأضاف: "سيكون كيركيز الظهير الأيسر الأساسي لليفربول في المستقبل، ومسؤوليتي هي دفعه هذا الموسم ومساعدته على التطور. فهو يحتاج إلى العمل بجدية، وألا يتأثر بما حدث في مباراة بيرنلي. سأحاول مساعدته قدر استطاعتي".

وأشار: "ميلوش كيركيز يشبهني. لقد انضم من بورنموث، بينما جئت من هال سيتي. إنها نقلة نوعية كبيرة، لأنه عندما تكون لاعبا في ليفربول، فإن كل الأضواء تسلط عليك مقارنة بهذين الناديين".
