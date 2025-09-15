القائد الثاني لفريق ليفربول يكشف.. إلى أين كان سينتقل ؟

Advertisement

أشار القائد الثاني لفريق أندي روبرتسون إلى أنه كان على وشك الانتقال إلى خلال الصيف الجاري، مؤكداً أنه ليس مستعدا للتخلي عن مكانه في التشكيل الأساسي كظهير أيسر دون منافسة قوية.وذكرت (بي إيه ميديا) أن روبرتسون، البالغ من العمر 31 عاما، خسر مكانه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم لصالح الوافد الجديد ميلوش كيركيز، الذي يصغره بعشر سنوات.وقال روبرتسون: "ربما أشارك في مباراة ليفربول ضد أتلتيكو يوم الأربعاء المقبل. أتطلع للمشاركة في المباريات وأن أكون أساسيا في مركزي، وسأبذل قصارى جهدي".وأضاف: "كانت فترة التوقف الدولي مفيدة لي، لقد استعدت لياقتي البدنية وشاركت في مباراتين كاملتين مع منتخب ، وقدمت أداء جيدا".وانتقل روبرتسون للحديث عن زميله كيركيز، قائلا: "يجب ألا نغفل أنه لاعب شاب. سنحاول مساعدته، ولكن سأضغط عليه بقوة لرغبتي في المشاركة أيضا".وأضاف: "سيكون كيركيز الظهير الأيسر الأساسي لليفربول في ، ومسؤوليتي هي دفعه هذا الموسم ومساعدته على التطور. فهو يحتاج إلى العمل بجدية، وألا يتأثر بما حدث في مباراة بيرنلي. سأحاول مساعدته قدر استطاعتي".وأشار: "ميلوش كيركيز يشبهني. لقد انضم من بورنموث، بينما جئت من هال سيتي. إنها نقلة نوعية كبيرة، لأنه عندما تكون لاعبا في ليفربول، فإن كل الأضواء تسلط عليك مقارنة بهذين الناديين".