ألونسو: نعوّل على مبابي

وفاز المهاجم (26 عاما)، والذي ساعد على الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي 2022، بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي والعديد من الجوائز الفردية لكنه لا يزال يطارد لقب دوري أبطال أوروبا الذي يراوغه. يستهل مسعاه للفوز بلقب أبطال للمرة 16 في تاريخه اليوم الثلاثاء على أرضه أمام أولمبيك مرسيليا، مع تأكيد المدرب ألونسو أن كيليان مبابي يتوق للفوز بهذا اللقب ويعد أحد قادة الفريق.

وانتقل مبابي إلى قادما من العام الماضي الذي شهد تتويج ناديه السابق بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بينما أخفق ريال مدريد في الدفاع عن لقب بعد خروجه من دور الثمانية على يد أرسنال.



وقال ألونسو للصحفيين الإثنين: "نعوّل على كيليان مبابي. يتوق للفوز بدوري الأبطال. تحدثنا اليوم عن أهمية دوري الأبطال. لم نتناول ما حدث في مايو الماضي (حين فاز باللقب) تحدثنا عن اليوم".



وأضاف: "مشروعنا بدأ يتبلور للتو. أحد الأهداف هو الفوز بدوري الأبطال عاجلا وليس آجلا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مبابي قائدا داخل المجموعة، قال ألونسو: "بلا شك. بسبب شخصيته وخبرته ... إنه أحد قادتنا. كيليان يستمع للتعليمات وبعدها ينفذ الأمور بجودة عالية. الأمر لا يقتصر فقط على كيليان أو فينيسيوس جونيور أو رودريغو، نحن بحاجة إلى تلك الجودة الجماعية لتحقيق تلك الأشياء المميزة".



وسجل مبابي أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم بينما تم استدعاء لاعب الوسط جود بلينغهام، الذي غاب عن بداية ريال مدريد في الدوري الإسباني التي فاز خلالها في أربع مباريات بسبب إصابة في الكتف، للتشكيلة التي ستواجه مرسيليا.