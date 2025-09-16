Advertisement

رياضة

ألونسو: نعوّل على مبابي

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1417489-638936041566895717.webp
Doc-P-1417489-638936041566895717.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستهل ريال مدريد مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه اليوم الثلاثاء على أرضه أمام أولمبيك مرسيليا، مع تأكيد المدرب تشابي ألونسو أن كيليان مبابي يتوق للفوز بهذا اللقب ويعد أحد قادة الفريق.
Advertisement


وفاز المهاجم (26 عاما)، والذي ساعد فرنسا على الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي والعديد من الجوائز الفردية لكنه لا يزال يطارد لقب دوري أبطال أوروبا الذي يراوغه.
وانتقل مبابي إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان العام الماضي الذي شهد تتويج ناديه السابق بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بينما أخفق ريال مدريد في الدفاع عن لقب دوري الأبطال بعد خروجه من دور الثمانية على يد أرسنال.

وقال ألونسو للصحفيين الإثنين: "نعوّل على كيليان مبابي. يتوق للفوز بدوري الأبطال. تحدثنا اليوم عن أهمية دوري الأبطال. لم نتناول ما حدث في مايو الماضي (حين فاز باريس سان جيرمان باللقب) تحدثنا عن اليوم".

وأضاف: "مشروعنا بدأ يتبلور للتو. أحد الأهداف هو الفوز بدوري الأبطال عاجلا وليس آجلا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان مبابي قائدا داخل المجموعة، قال ألونسو: "بلا شك. بسبب شخصيته وخبرته ... إنه أحد قادتنا. كيليان يستمع للتعليمات وبعدها ينفذ الأمور بجودة عالية. الأمر لا يقتصر فقط على كيليان أو فينيسيوس جونيور أو رودريغو، نحن بحاجة إلى تلك الجودة الجماعية لتحقيق تلك الأشياء المميزة".

وسجل مبابي أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم بينما تم استدعاء لاعب الوسط جود بلينغهام، الذي غاب عن بداية ريال مدريد في الدوري الإسباني التي فاز خلالها في أربع مباريات بسبب إصابة في الكتف، للتشكيلة التي ستواجه مرسيليا.
مواضيع ذات صلة
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
16/09/2025 08:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
lebanon 24
16/09/2025 08:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
lebanon 24
16/09/2025 08:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس يرفض الاستمرار تحت ظل مبابي ويخطط للرحيل
lebanon 24
16/09/2025 08:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

دوري الأبطال

كأس العالم

سان جيرمان

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-15
15:04 | 2025-09-15
15:00 | 2025-09-15
08:51 | 2025-09-15
06:10 | 2025-09-15
03:23 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24