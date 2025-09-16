"احترموا عائلتي".. لاعب برشلونة السابق ينفي شائعات وفاته

Advertisement

اضطر النجم الفرنسي ، لاعب السابق، إلى إصدار بيان لنفي شائعات موته والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.ورد أبيدال على شائعات وفاته، وكتب في حساباته: لا ينبغي أن توجد مثل هذه الشائعات أبدا، أنا هنا مع عائلتي وكل شيء على ما يرام، الاحترام ضروري، لدي عائلة وأطفال ورائي، أنا بخير وعلى قيد الحياة وبصحة جيدة، شكرا لكم على دعمكم، دعونا نركز على ما يهم حقا. (العربية)