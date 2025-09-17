عمليات بحث مكثفة عن سباح روسي مفقود في إسطنبول

Advertisement

كشف في ، أليكسي يرخوف، أن السلطات تواصل عمليات بحث موسعة للعثور على السباح نيكولاي سفيتشنيكوف، الذي فُقد خلال مشاركته في سباق عبور في 24 آب.وأوضح يرخوف أن عمليات البحث تشمل وحدات بحرية وطائرات، فيما يتابع القنصل الروسي في إسطنبول الملف بشكل مباشر مع الجانب . وأكد أن الحادثة غير مسبوقة، نظرًا إلى تمتع سفيتشنيكوف بلياقة عالية وخبرة كبيرة في السباحة.من جهتها، حمّلت زوجته أنطونينا منظمي السباق المسؤولية، متهمة إياهم بالتقصير وعدم توسيع نطاق الإنقاذ وفق الإجراءات المتبعة.يُذكر أن نحو 3 آلاف سباح شاركوا في السباق، وكان سفيتشنيكوف لم يصل إلى ، بينما لا تزال جهود البحث مستمرة دون نتيجة حتى الآن. (روسيا اليوم)