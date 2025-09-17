Advertisement

رياضة

عمليات بحث مكثفة عن سباح روسي مفقود في إسطنبول

Lebanon 24
17-09-2025 | 02:33
Doc-P-1418033-638936985067856290.jpg
Doc-P-1418033-638936985067856290.jpg photos 0
كشف السفير الروسي في تركيا، أليكسي يرخوف، أن السلطات التركية تواصل عمليات بحث موسعة للعثور على السباح نيكولاي سفيتشنيكوف، الذي فُقد خلال مشاركته في سباق عبور مضيق البوسفور في 24 آب.
وأوضح يرخوف أن عمليات البحث تشمل وحدات بحرية وطائرات، فيما يتابع القنصل الروسي في إسطنبول الملف بشكل مباشر مع الجانب التركي. وأكد أن الحادثة غير مسبوقة، نظرًا إلى تمتع سفيتشنيكوف بلياقة عالية وخبرة كبيرة في السباحة.

من جهتها، حمّلت زوجته أنطونينا منظمي السباق المسؤولية، متهمة إياهم بالتقصير وعدم توسيع نطاق الإنقاذ وفق الإجراءات المتبعة.

يُذكر أن نحو 3 آلاف سباح شاركوا في السباق، وكان سفيتشنيكوف الوحيد الذي لم يصل إلى خط النهاية، بينما لا تزال جهود البحث مستمرة دون نتيجة حتى الآن. (روسيا اليوم)
