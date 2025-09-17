Advertisement

رياضة

في حال مشاركة إسرائيل... دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026!

Lebanon 24
17-09-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1418294-638937427861392134.webp
Doc-P-1418294-638937427861392134.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوّح الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بإمكانية مقاطعة مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال تأهل منتخب إسرائيل للبطولة.
Advertisement



وقال الناطق باسم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، باتشي لوبيز، يوم الثلاثاء، إن تأهل منتخب إسرائيل قد يهدد مشاركة المنتخب الإسباني، مضيفاً: "سنرى إمكانية ذلك في الوقت المناسب"، وفق ما نقلت صحيفة "آي بي سي" الإسبانية.

وأوضح لوبيز، أن الحزب الذي ينتمي إليه يسعى إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية على خلفية حرب غزة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتحرك الهيئات والاتحادات الدولية في هذا الاتجاه.



وأضاف:"مسألة مشاركة إسبانيا في المونديال ستحسم لاحقا، لكن التوجه العام بات واضحا".


مواضيع ذات صلة
أزمة رياضية.. منع مشاركة روسيا في أولمبياد 2026
lebanon 24
18/09/2025 04:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2025 04:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تصفيات كأس العالم 2026.. كبار أوروبا وأفريقيا أمام خطر الغياب
lebanon 24
18/09/2025 04:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج تصفيات كأس العالم 2026.. إيطاليا تكتسح إستونيا وفرنسا تتجاوز أوكرانيا
lebanon 24
18/09/2025 04:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحادات الدولية

الولايات المتحدة

كأس العالم

الإسبانية

الاشتراكي

البرلمان

إسرائيل

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:55 | 2025-09-17
12:31 | 2025-09-17
09:58 | 2025-09-17
07:12 | 2025-09-17
04:30 | 2025-09-17
02:33 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24