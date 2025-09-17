في حال مشاركة إسرائيل... دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026!

لوّح الحزب الحاكم في بإمكانية مقاطعة مشاركة منتخب بلاده في 2026، المقررة في وكندا والمكسيك، في حال تأهل منتخب للبطولة.

وقال الناطق باسم الكتلة الاشتراكية في الإسباني، باتشي لوبيز، يوم الثلاثاء، إن تأهل منتخب إسرائيل قد يهدد مشاركة المنتخب الإسباني، مضيفاً: "سنرى إمكانية ذلك في الوقت المناسب"، وفق ما نقلت صحيفة "آي بي سي" .





وأوضح لوبيز، أن الحزب الذي ينتمي إليه يسعى إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية على خلفية حرب غزة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتحرك الهيئات والاتحادات الدولية في هذا الاتجاه.







وأضاف:"مسألة مشاركة إسبانيا في المونديال ستحسم لاحقا، لكن التوجه العام بات واضحا".





