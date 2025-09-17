27
رياضة
هو ابن عم أسطورة تشيلسي… وفاة لاعب صربي شهير بنوبة قلبية في الملعب (صورة)
Lebanon 24
17-09-2025
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي اللاعب الدولي الصربي السابق ديان ميلوفانوفيتش، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر نوبة قلبية خلال مباراة أساطير رد ستار بلغراد.
يُذكر أن ميلوفانوفيتش كان ابن عم أسطورة
تشيلسي
برانيسلاف إيفانوفيتش.
سقط ميلوفانوفيتش أرضًا أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية، وتلقى الإنعاش قبل نقله إلى المستشفى، حيث أصيب بنوبة قلبية ثانية أودت بحياته.
سجّل لاعب الوسط في آخر مباراة له، حيث لعب أساطير رد ستار بلغراد ضد بي كي بي كوربوراسيا.
ميلوفانوفيتش، الذي لعب مباراتين مع
صربيا
، كان قائدًا لنادي مدينته رد ستار، وفاز بسبعة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري.
كما فاز بدوري الدرجة الثانية الفرنسي مع نادي لانس في موسم 2008-2009، ومثّل بانيونيوس في
اليونان
وفوزدوفاتش في صربيا قبل اعتزاله بنهاية موسم 2013-2014.
وينحدر ميلوفانوفيتش من عائلة كروية، فهو ابن عم إيفانوفيتش وابن لاعب خط وسط رد ستار السابق دوردي ميلوفانوفيتش.
