هو ابن عم أسطورة تشيلسي… وفاة لاعب صربي شهير بنوبة قلبية في الملعب (صورة)

توفي اللاعب الدولي الصربي السابق ديان ميلوفانوفيتش، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر نوبة قلبية خلال مباراة أساطير رد ستار بلغراد.



يُذكر أن ميلوفانوفيتش كان ابن عم أسطورة برانيسلاف إيفانوفيتش.

سقط ميلوفانوفيتش أرضًا أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية، وتلقى الإنعاش قبل نقله إلى المستشفى، حيث أصيب بنوبة قلبية ثانية أودت بحياته.



ميلوفانوفيتش، الذي لعب مباراتين مع ، كان قائدًا لنادي مدينته رد ستار، وفاز بسبعة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري.



كما فاز بدوري الدرجة الثانية الفرنسي مع نادي لانس في موسم 2008-2009، ومثّل بانيونيوس في وفوزدوفاتش في صربيا قبل اعتزاله بنهاية موسم 2013-2014.



وينحدر ميلوفانوفيتش من عائلة كروية، فهو ابن عم إيفانوفيتش وابن لاعب خط وسط رد ستار السابق دوردي ميلوفانوفيتش.