لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال... هذا اللاعب الشهير حاضر في قائمة ليفربول

وأكد مدرب ليفربول، ، ضم إيزاك إلى قائمة الفريق للمباراة التي ستُقام على ملعب أنفيلد، بعد أن غاب عن مواجهة بيرنلي التي فاز فيها ليفربول 1-0 الماضي في .وشدد سلوت في قبيل مواجهة أتلتيكو على: "بالتأكيد هناك فرصة لمشاركة إيزاك (ضد اتلتيكو)، سيكون في قائمة المباراة، أثق في ذلك بنسبة 99.9 بالمئة لكنني متأكد بنسبة بالمئة أنه لن يشارك في المباراة بالكامل".وقد انضم إيزاك لصفوف ليفربول بصفقة قياسية (170 مليون دولار) في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية قادما من نيوكاسل .