رياضة

لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال... هذا اللاعب الشهير حاضر في قائمة ليفربول

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:00
يستعد السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، لخوض ظهوره الأول مع الفريق في مواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأكد مدرب ليفربول، أرني سلوت، ضم إيزاك إلى قائمة الفريق للمباراة التي ستُقام على ملعب أنفيلد، بعد أن غاب عن مواجهة بيرنلي التي فاز فيها ليفربول 1-0 يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وشدد سلوت في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة أتلتيكو على: "بالتأكيد هناك فرصة لمشاركة إيزاك (ضد اتلتيكو)، سيكون في قائمة المباراة، أثق في ذلك بنسبة 99.9 بالمئة لكنني متأكد بنسبة بالمئة أنه لن يشارك في المباراة بالكامل".


وقد انضم إيزاك لصفوف ليفربول بصفقة قياسية (170 مليون دولار) في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية قادما من نيوكاسل يونايتد.
الدوري الإنجليزي الممتاز

دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

لكرة القدم

مؤتمر صحفي

يوم الأحد

كرة القدم

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24