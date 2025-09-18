Advertisement

رياضة

في دوري الأبطال.. هاري كين يقود بايرن للفوز على تشيلسي

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:19
فاز فريق بايرن ميونخ الألماني 3-1، مساء الأربعاء، على ضيفه تشيلسي الإنكليزي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة شهدت تألق المهاجم الإنكليزي هاري كين.
وأكرم بايرن وفادة ضيفه ليفوز بثلاثية، ويضع بطل كأس العالم للأندية في وضع حرج ببداية مشواره الأوروبي، فيما حصد فريق المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط في رحلة مطاردة اللقب الأوروبي السابع.

سجل أهداف بايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 20، وسرعان ما قلص تشيلسي الفارق في الدقيقة 28، بعد انطلاقة من بالمر من وسط الملعب مرر خلالها الكرة إلى جوستو الذي أعادها له مجددا داخل المنطقة، فسدد كرة مباشرة استقرت في الشباك.
بعد ذلك، تقدم هاري كين للفريق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعود المهاجم الإنكليزي نفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعدما مرر جوستو كرة بالخطأ إلى الخلف، افتكها كين وسدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

ويواصل بايرن بدايته المذهلة هذا الموسم، بعد تحقيقه لقب الكأس السوبر المحلية وثلاثة انتصارات في الدوري وانتصار في الكأس.
