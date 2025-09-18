في دوري الأبطال.. هاري كين يقود بايرن للفوز على تشيلسي



وأكرم بايرن وفادة ضيفه ليفوز بثلاثية، ويضع بطل للأندية في وضع حرج ببداية مشواره ، فيما حصد فريق المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط في رحلة مطاردة اللقب الأوروبي السابع.



سجل أهداف بايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 20، وسرعان ما قلص تشيلسي الفارق في الدقيقة 28، بعد انطلاقة من من وسط الملعب مرر خلالها إلى جوستو الذي أعادها له مجددا داخل المنطقة، فسدد كرة مباشرة استقرت في الشباك.

بعد ذلك، تقدم هاري كين للفريق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعود المهاجم الإنكليزي نفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعدما مرر جوستو كرة بالخطأ إلى الخلف، افتكها كين وسدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.



ويواصل بايرن بدايته المذهلة هذا الموسم، بعد تحقيقه لقب الكأس السوبر المحلية وثلاثة انتصارات في الدوري وانتصار في الكأس.