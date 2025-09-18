30
رياضة
لما بعد 2026.. عقد جديد بين ميسي وانترميامي
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:41
توصل بطل العالم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
وفريقه إنتر ميامي الأميركي إلى اتفاق لتجديد عقده.
ويتيح هذا الاتفاق لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي
الشمالي
لكرة القدم
، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس ليل الأربعاء-الخميس.
وسيضمن التجديد أن يواصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة
كأس العالم
2026 في أميركا الشمالية.
وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته هذه المصادر.
وكان
ميسي
ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا، بعد مباراته مع منتخب بلاده ضد فنزويلا في بوينس آيرس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق.
ولم يعلن بطل مونديال 2022 في قطر إن كان سيشارك في مونديال 2026 في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، لكن مدرب أبطال العالم
ليونيل
سكالوني، أعلن سابقا عدم استدعاء نجمه للمباراة الأخيرة والهامشية في التصفيات الثلاثاء أمام الإكوادور.
وبعد تلك المباراة، قال ميسي المتأثر بعد المباراة "أن أتمكن من إنهاء مشواري بهذه الطريقة هنا وسط شعبي هو ما حلمت به دائما".
