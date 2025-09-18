لما بعد 2026.. عقد جديد بين ميسي وانترميامي



ويتيح هذا الاتفاق لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي ، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس ليل الأربعاء-الخميس.



وسيضمن التجديد أن يواصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة 2026 في أميركا الشمالية.



وكان ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا، بعد مباراته مع منتخب بلاده ضد فنزويلا في بوينس آيرس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق.



ولم يعلن بطل مونديال 2022 في قطر إن كان سيشارك في مونديال 2026 في والمكسيك وكندا، لكن مدرب أبطال العالم سكالوني، أعلن سابقا عدم استدعاء نجمه للمباراة الأخيرة والهامشية في التصفيات الثلاثاء أمام الإكوادور.



وبعد تلك المباراة، قال ميسي المتأثر بعد المباراة "أن أتمكن من إنهاء مشواري بهذه الطريقة هنا وسط شعبي هو ما حلمت به دائما".