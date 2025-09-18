Advertisement

رياضة

صدمة لجمهور الأهلي.. إمام عاشور يغيب لشهرين لهذا السبب!

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:30
وجَّه الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، صدمة قوية لجمهور النادي الأهلي المصري بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق إمام عاشور، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس A ودخوله المستشفى.

النادي الأهلي كان قد أعلن رسميًا أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها عاشور أثبتت إصابته بعدوى فيروس A، مع التأكيد على أن حالته مستقرة بعد متابعة طبية دقيقة. وأوضح طبيب الفريق أحمد جاب الله أنّ وجود اللاعب في المستشفى جاء كإجراء احترازي بهدف الاطمئنان الكامل، على أن يخضع لبرنامج علاجي خاص خلال الأيام المقبلة.
ولفت جاب الله إلى أنّ الجهاز الفني واللاعبين جميعًا خضعوا لفحوصات شاملة فور الاشتباه، وجاءت نتائجها سلبية، نظرًا لكون الفيروس من الأمراض المعدية.

فيروس A (التهاب الكبد الوبائي) يُعد من الأمراض الشائعة، وينتقل عبر الاختلاط المباشر بالمريض أو ملامسة الأسطح الملوثة أو استخدام أدواته الشخصية، مثل ماكينة الحلاقة. كما يمكن أن تنتقل العدوى عبر تناول الأطعمة النيئة أو شرب المياه الملوثة. ومن أبرز أعراضه: الحمى، القيء، الإسهال، اصفرار الجلد وبياض العين، وضعف العضلات.

وكتب الدكتور سراج زكريا عبر صفحته في "فيسبوك": "فيروس A ينتشر بشكل كبير بين الأطفال نتيجة قلة الاهتمام بالنظافة والطعام، وعادة لا يُصاب به الإنسان مرتين لأنه يولّد مناعة دائمة. لكن إصابته للكبار مثل حالة إمام عاشور خطرة جدًا، وتحتاج إلى نظافة مشددة وراحة لا تقل عن شهرين".

الإعلامي أحمد شوبير أكد بدوره أنّ اللاعب قد يغيب لفترة طويلة وربما لا يشارك مع الأهلي في أي مباراة خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا سمحت حالته الصحية.

الأهلي الذي يمر ببداية صعبة في الدوري، يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
حتى الآن، جمع الأهلي 6 نقاط فقط من 5 مباريات، بعد تعادله الأخير مع إنبي 1-1، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.
