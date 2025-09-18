Advertisement

رياضة

تونس تطيح بمصر وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال الكرة الطائرة

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1418565-638938044281872799.png
Doc-P-1418565-638938044281872799.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزاً كبيراً على نظيره المصري بثلاثة أشواط نظيفة، ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الفلبين.
Advertisement
وجاءت نتائج الأشواط 25-19، 25-18، و25-22، ليرفع المنتخب التونسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ضامناً العبور إلى الدور الثاني قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة.

أما المنتخب المصري فودّع البطولة بعد أن احتل المركز الرابع والأخير، مكتفياً بفوز واحد وخسارتين، فيما تبقى بطاقتا التأهل الأخريان مرهونة بنتيجة المواجهة بين الفلبين (صاحبة الأرض) وإيران.

وعلى صعيد المجموعات الأخرى، واصل المنتخب البلجيكي انتصاراته بفوزه على الجزائر بثلاثة أشواط دون رد، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل متصدراً مجموعته برصيد ثماني نقاط، بينما خرج المنتخب الجزائري خالي الوفاض من المنافسة.
كما فاز منتخب فنلندا على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتصدر مجموعته برصيد ست نقاط، في حين عزز المنتخب الصربي موقعه بفوز لافت على البرازيل بثلاثة أشواط نظيفة ليحجز بدوره مكانه بين الستة عشر الكبار.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
lebanon 24
18/09/2025 19:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
lebanon 24
18/09/2025 19:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستضيف البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
lebanon 24
18/09/2025 19:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تؤكد: حادثة السفينة الإسبانية عرضية ولا علاقة لها بهجوم بطائرة مسيرة
lebanon 24
18/09/2025 19:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس العالم

سكاي نيوز

البرازيل

التونسي

تونسي

إيران

الكرة

كوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:52 | 2025-09-18
09:10 | 2025-09-18
07:00 | 2025-09-18
06:48 | 2025-09-18
05:30 | 2025-09-18
03:41 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24