تونس تطيح بمصر وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال الكرة الطائرة

حقق المنتخب للكرة الطائرة فوزاً كبيراً على نظيره المصري بثلاثة أشواط نظيفة، ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة المقامة حالياً في الفلبين.وجاءت نتائج الأشواط 25-19، 25-18، و25-22، ليرفع المنتخب التونسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ضامناً العبور إلى الدور الثاني قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة.أما المنتخب المصري فودّع البطولة بعد أن احتل المركز الرابع والأخير، مكتفياً بفوز واحد وخسارتين، فيما تبقى بطاقتا التأهل الأخريان مرهونة بنتيجة المواجهة بين الفلبين (صاحبة الأرض) وإيران.وعلى صعيد المجموعات الأخرى، واصل المنتخب البلجيكي انتصاراته بفوزه على الجزائر بثلاثة أشواط دون رد، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل متصدراً مجموعته برصيد ثماني نقاط، بينما خرج المنتخب الجزائري خالي الوفاض من المنافسة.