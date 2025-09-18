إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟

Advertisement

أعلن " " عن إصابة مدافعه يوسيب ستانيسيتش، بتمزق جزئي في الرباط الداخلي لركبته اليمنى، عقب فوز الفريق على نادي " " الإنكليزيّ 3-1، في بطولة .وأضاف " " أنّ ستانيسيتش سيغيب عن الملاعب في المنظور، بينما كشفت قناة "سكاي" أنه قد يعود في غضون أسبوعين. (الامارات 24)