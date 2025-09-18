28
رياضة
إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
11:52
أعلن "
بايرن ميونخ
" عن إصابة مدافعه يوسيب ستانيسيتش، بتمزق جزئي في الرباط الداخلي لركبته اليمنى، عقب فوز الفريق على نادي "
تشيلسي
" الإنكليزيّ 3-1، في بطولة
دوري أبطال أوروبا
.
وأضاف "
بايرن
" أنّ ستانيسيتش سيغيب عن الملاعب في
المستقبل
المنظور، بينما كشفت قناة "سكاي" أنه قد يعود في غضون أسبوعين. (الامارات 24)
