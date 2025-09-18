Advertisement

رياضة

إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:52
أعلن "بايرن ميونخ" عن إصابة مدافعه يوسيب ستانيسيتش، بتمزق جزئي في الرباط الداخلي لركبته اليمنى، عقب فوز الفريق على نادي "تشيلسي" الإنكليزيّ 3-1، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضاف "بايرن" أنّ ستانيسيتش سيغيب عن الملاعب في المستقبل المنظور، بينما كشفت قناة "سكاي" أنه قد يعود في غضون أسبوعين. (الامارات 24)

