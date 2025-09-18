Advertisement

رياضة

بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:46
عيّن نادي "بنفيكا" البرتغالي، المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مورينيو غادر البرتغال قبل 21 عاماً، عندما ترك تدريب نادي "بورتو"، وانتقل إلى "تشيلسي".
 
 
 
 
