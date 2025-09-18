27
رياضة
إنجاز تاريخيّ لمانويل نوير... 100 فوز في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
18-09-2025
|
15:02
حقّق حارس "
بايرن ميونخ
"
مانويل نوير
، إنجازاً بعد فوزه يوم أمس بالمباراة رقم 100 في
دوري أبطال أوروبا
، ليُصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يُحقّق هذا الرقم، بعد
كريستيانو رونالدو
(115)،
توماس مولر
(111)، وإيكر كاسياس (101).
كريستيانو رونالدو
دوري أبطال أوروبا
كريستيانو رونالد
مانويل نوير
بايرن ميونخ
إيكر كاسياس
توماس مولر
رونالدو
