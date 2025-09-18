Advertisement

رياضة

إنجاز تاريخيّ لمانويل نوير... 100 فوز في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:02
حقّق حارس "بايرن ميونخ" مانويل نوير، إنجازاً بعد فوزه يوم أمس بالمباراة رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، ليُصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يُحقّق هذا الرقم، بعد كريستيانو رونالدو (115)، توماس مولر (111)، وإيكر كاسياس (101).
