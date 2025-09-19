30
رياضة
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم
مانشستر سيتي
، كتابة التاريخ في
دوري أبطال أوروبا
، بعدما قاد فريقه للفوز على نابولي 2-0 في افتتاح دور المجموعات على ملعب الاتحاد.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، وزادت صعوبة على نابولي بعد طرد قائدهم جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21، ليستغل
مانشستر
سيتي الأفضلية العددية. وافتتح هالاند التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 56، قبل أن يضاعف جيريمي دوكو النتيجة بهدف رائع من مجهود فردي بعد
عشر دقائق
.
ولم يكن هدف هالاند مجرد هدف عادي، بل وضعه في سجلات التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في
دوري
أبطال
أوروبا
، محققًا الإنجاز في 49 مباراة فقط، متفوقًا على رود فان نيستلروي الذي احتاج 62 مباراة، وليونيل
ميسي
الذي وصل إلى الرقم نفسه بعد 66 مواجهة.
