دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم ، كتابة التاريخ في ، بعدما قاد فريقه للفوز على نابولي 2-0 في افتتاح دور المجموعات على ملعب الاتحاد.وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، وزادت صعوبة على نابولي بعد طرد قائدهم جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21، ليستغل سيتي الأفضلية العددية. وافتتح هالاند التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 56، قبل أن يضاعف جيريمي دوكو النتيجة بهدف رائع من مجهود فردي بعد .ولم يكن هدف هالاند مجرد هدف عادي، بل وضعه في سجلات التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في أبطال ، محققًا الإنجاز في 49 مباراة فقط، متفوقًا على رود فان نيستلروي الذي احتاج 62 مباراة، وليونيل الذي وصل إلى الرقم نفسه بعد 66 مواجهة.