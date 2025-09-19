Advertisement

رياضة

"بيروت ماراتون" أطلقت تحضيرات سباق Spinneys للسيدات بشعار "شو قصتك"

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:25
عقدت جمعية "بيروت ماراتون" إجتماعا أطلقت فيه التحضيرات الإدارية والتقنيّة لسباق Spinneys للسيدات والمقرّر تنظيمه بالأحد 23 تشرين الثاني عام المقبل تحت شعار : "شو قصتك".
وحضرت رئيسة الجمعية مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وعضو الهيئة الإدارية دينا حركة وفريق العمل. وألقت الخليل كلمة أكّدت فيها "أهمية أن تكون النسخة الجديدة للسباق على درجة عاليّة من الشروط والمواصفات الإحترافية، كون هذا الحدث هو مسك ختام روزنامة النشاطات لسنة 2025، وكونه يحمل صفة رمزية هي المرأة اللبنانية والرياضية على وجه الخصوص"، موضحة "أن هناك جملة تحديات واجب تجاوزها بعزيمة وإرادة لضمان نجاح السباق كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية ".

بعدها قدمت مديرة العمليات فرنسواز نعمة شرحا تفصيليا عن الجوانب التنظيمية وجاءت على النحو التالي:

1 - السباقات:

- 5 كيلومترات للسيدات

- 5 كيلومترات للرجال

- 5 كيلومترات للمرح

- 1 كيلو متر للأطفال مع أهاليهم

- 3 كيلومترات على آلة الرولرز للمرح.

2 – آليات التسجيل :

يمكن للراغبين المشاركة في السباق إجراء عملية التسجيل إلكترونياً عبر الرابط : Spinneys Women's Race Registration Link أو في أحد فروع Spinneys في جميع المناطق، مع مهلة ثلاثة أيام فقط لدفع الرسوم بعد عملية التسجيل، وبعدها يلغى التسجيل ويقتضي إجراء عملية تسجيل جديدة علما أن هذه الإجراءات واجب أن يقوم بها صاحب العلاقة شخصياً وآخر مهلة للتسجيل يوم 13 تشرين الثاني 2025 .

ولكل الإيضاحات يمكن التواصل على الرقم الساخن : 898151 – 70

3 – الإنطلاق والوصول: ستكون نقطة الإنطلاق للسباقات من شارع المير مجيد أرسلان مقابل مطعم مرشاق بجانب واجهة بيروت البحرية ونقطة الوصول في جادة اللواء وسام الحسن.

4 – الفئات العمرية المشاركة: تشارك في السباق لمسافة 5 كلم للرجال والسيدات الفئات العمرية من عمر 8 – 9 سنوات ولغاية 75 سنة وما فوق .

5 – تسليم أرقام السباقات:

حدّدت الفترة من 17 ولغاية 21 تشرين الثاني لعمليات تسليم أرقام السباقات لأصحابها على أن يعلن المكان والتوقيت لاحقاً .

6 – الجوائز المالية: خصصت جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى لسباق 5 كيلومترات في الفئة المفتوحة للسيدات والرجال وهي على النحو التالي:

المركز الأول: 750 دولارا أميركيا

المركز الثاني: 500

المركز الثالث: 300
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24