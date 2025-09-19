ماذا يحتاج هالاند لتحطيم رقم رونالدو؟

راهن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على قدرة النجم النرويجي إرلينغ هالاند على اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة أبطال .

ويأتي ذلك بعدما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في البطولة القارية المرموقة، عقب تسجيله الهدف الأول لمانشستر سيتي خلال فوزه الثمين والمستحق على ضيفه نابولي بهدفين دون رد أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال.



وأحرز هالاند 50 هدفا في 49 مباراة فقط خاضها بدوري الأبطال مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي، الذي سجل ذات العدد من الأهداف ولكن بعد خوضه 62 لقاء.

ولا يرى غوارديولا أي سبب يمنع هالاند، البالغ من العمر 25 عاما، من تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة كهداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا، والبالغ 141 هدفا.



وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي ونابولي إن هالاند، الذي سجل بالفعل 12 هدفا في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، يسير بوتيرة استثنائية تجعل تحقيق هذا الإنجاز أمرا ممكنا بل ومتوقعا في حال استمر على هذا النسق.



وتابع: "بهذا الإيقاع، نعم يمكنه تحطيم الرقم القياسي. إذا لم يتعرض للإصابة، فيمكنه اللعب لمدة 10 إلى 12 عاما أخرى، وهو يحافظ على هذا التطور، بالتأكيد".



وأكمل غوارديولا: "ماذا عساي أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها. نحن محظوظون بوجوده". (روسيا اليوم)