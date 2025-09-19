29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماذا يحتاج هالاند لتحطيم رقم رونالدو؟
Lebanon 24
19-09-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
راهن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على قدرة النجم النرويجي إرلينغ هالاند على اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة
دوري
أبطال
أوروبا
لكرة القدم
.
Advertisement
ويأتي ذلك بعدما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في البطولة القارية المرموقة، عقب تسجيله الهدف الأول لمانشستر سيتي خلال فوزه الثمين والمستحق على ضيفه نابولي
الإيطالي
بهدفين دون رد أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال.
وأحرز هالاند 50 هدفا في 49 مباراة فقط خاضها بدوري الأبطال مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي، الذي سجل ذات العدد من الأهداف ولكن بعد خوضه 62 لقاء.
ولا يرى غوارديولا أي سبب يمنع هالاند، البالغ من العمر 25 عاما، من تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كهداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا، والبالغ 141 هدفا.
وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي ونابولي إن هالاند، الذي سجل بالفعل 12 هدفا في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، يسير بوتيرة استثنائية تجعل تحقيق هذا الإنجاز أمرا ممكنا بل ومتوقعا في حال استمر على هذا النسق.
وتابع: "بهذا الإيقاع، نعم يمكنه تحطيم الرقم القياسي. إذا لم يتعرض للإصابة، فيمكنه اللعب لمدة 10 إلى 12 عاما أخرى، وهو يحافظ على هذا التطور، بالتأكيد".
وأكمل غوارديولا: "ماذا عساي أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها. نحن محظوظون بوجوده". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟
19/09/2025 20:07:37
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟
Lebanon 24
ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟
19/09/2025 20:07:37
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
Lebanon 24
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
19/09/2025 20:07:37
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
19/09/2025 20:07:37
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
دوري الأبطال
روسيا اليوم
لكرة القدم
البرتغالي
كرة القدم
الإيطالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هو شاب عربي وعمره 20... سان جيرمان يعلن التعاقد رسميًا مع هذا اللاعب (صورة)
Lebanon 24
هو شاب عربي وعمره 20... سان جيرمان يعلن التعاقد رسميًا مع هذا اللاعب (صورة)
12:25 | 2025-09-19
19/09/2025 12:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" أطلقت تحضيرات سباق Spinneys للسيدات بشعار "شو قصتك"
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" أطلقت تحضيرات سباق Spinneys للسيدات بشعار "شو قصتك"
08:25 | 2025-09-19
19/09/2025 08:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جونيور يكرر بصمة والده رونالدو.. هدف عالمي من ركلة حرة (فيديو)
Lebanon 24
جونيور يكرر بصمة والده رونالدو.. هدف عالمي من ركلة حرة (فيديو)
07:27 | 2025-09-19
19/09/2025 07:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
Lebanon 24
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
Lebanon 24
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
00:44 | 2025-09-19
19/09/2025 12:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:25 | 2025-09-19
هو شاب عربي وعمره 20... سان جيرمان يعلن التعاقد رسميًا مع هذا اللاعب (صورة)
08:25 | 2025-09-19
"بيروت ماراتون" أطلقت تحضيرات سباق Spinneys للسيدات بشعار "شو قصتك"
07:27 | 2025-09-19
جونيور يكرر بصمة والده رونالدو.. هدف عالمي من ركلة حرة (فيديو)
03:30 | 2025-09-19
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
00:44 | 2025-09-19
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
23:00 | 2025-09-18
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24