Advertisement

رياضة

ماذا يحتاج هالاند لتحطيم رقم رونالدو؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1419092-638939003494391121.png
Doc-P-1419092-638939003494391121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
راهن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على قدرة النجم النرويجي إرلينغ هالاند على اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Advertisement
 
ويأتي ذلك بعدما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في البطولة القارية المرموقة، عقب تسجيله الهدف الأول لمانشستر سيتي خلال فوزه الثمين والمستحق على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال.

وأحرز هالاند 50 هدفا في 49 مباراة فقط خاضها بدوري الأبطال مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي، الذي سجل ذات العدد من الأهداف ولكن بعد خوضه 62 لقاء.
 
ولا يرى غوارديولا أي سبب يمنع هالاند، البالغ من العمر 25 عاما، من تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كهداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا، والبالغ 141 هدفا.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي ونابولي إن هالاند، الذي سجل بالفعل 12 هدفا في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، يسير بوتيرة استثنائية تجعل تحقيق هذا الإنجاز أمرا ممكنا بل ومتوقعا في حال استمر على هذا النسق.

وتابع: "بهذا الإيقاع، نعم يمكنه تحطيم الرقم القياسي. إذا لم يتعرض للإصابة، فيمكنه اللعب لمدة 10 إلى 12 عاما أخرى، وهو يحافظ على هذا التطور، بالتأكيد".

وأكمل غوارديولا: "ماذا عساي أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها. نحن محظوظون بوجوده". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟
lebanon 24
19/09/2025 20:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟
lebanon 24
19/09/2025 20:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
lebanon 24
19/09/2025 20:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
lebanon 24
19/09/2025 20:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

دوري الأبطال

روسيا اليوم

لكرة القدم

البرتغالي

كرة القدم

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:25 | 2025-09-19
08:25 | 2025-09-19
07:27 | 2025-09-19
03:30 | 2025-09-19
00:44 | 2025-09-19
23:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24