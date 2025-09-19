هو شاب عربي وعمره 20... سان جيرمان يعلن التعاقد رسميًا مع هذا اللاعب (صورة)

Advertisement

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" أن العياري، البالغ من العمر 20 عامًا، سيشكّل إضافة جديدة لمشروع تطوير المواهب في " ".وينضم اللاعب إلى صفوف بموجب عقد إعارة يمتد حتى حزيران 2026، يتضمن بندًا يتيح للنادي الباريسي شراء عقده بشكل نهائي، على أن يبدأ مشواره مع فريق الشباب.رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل نحو عشرين يومًا، واصل تحركاته لتعزيز خط الهجوم بضم العياري، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في .بانضمام خليل العياري، يفتح سان جيرمان الباب أمام موهبة جديدة لتطوير قدراتها في بيئة تنافسية، وسط توقعات بأن يكون اللاعب تحت المتابعة الدقيقة تمهيدًا لإمكانية انضمامه مستقبلًا لصفوف الفريق الأول.