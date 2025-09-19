26
رياضة
هو شاب عربي وعمره 20... سان جيرمان يعلن التعاقد رسميًا مع هذا اللاعب (صورة)
Lebanon 24
19-09-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم
التونسي
الشاب خليل العياري قادمًا من فريق الملعب التونسي.
وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" أن العياري، البالغ من العمر 20 عامًا، سيشكّل إضافة جديدة لمشروع تطوير المواهب في "
حديقة الأمراء
".
وينضم اللاعب إلى صفوف
باريس سان جيرمان
بموجب عقد إعارة يمتد حتى حزيران 2026، يتضمن بندًا يتيح للنادي الباريسي شراء عقده بشكل نهائي، على أن يبدأ مشواره مع فريق الشباب.
رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل نحو عشرين يومًا، واصل
سان جيرمان
تحركاته لتعزيز خط الهجوم بضم العياري، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في
الكرة
التونسية
.
بانضمام خليل العياري، يفتح سان جيرمان الباب أمام موهبة جديدة لتطوير قدراتها في بيئة تنافسية، وسط توقعات بأن يكون اللاعب تحت المتابعة الدقيقة تمهيدًا لإمكانية انضمامه مستقبلًا لصفوف الفريق الأول.
