بعد هتافات الجماهير... تريزيغيه يوجّه التحية ويعتذر للأهلي (فيديو)

Advertisement

ويستضيف الأهلي فريق سيراميكا مساء اليوم الجمعة على ضمن الجولة السابعة من البطولة، في ظل نتائج ضعيفة للفريق الأحمر هذا الموسم.ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، مسجّلًا أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.وكان تريزيغيه، محور جدل كبير بين جماهير الأهلي، بسبب ما بدر منه خلال الجولة الماضية أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.وأحرز تريزيغيه الهدف الأول للأهلي، ثم نظر للمدرجات، وأشار بعلامة "السكوت"، وهي الإشارة التي تم تفسيرها بأنها موجهة للجماهير التي انتقدت أداءه منذ انضمامه للفريق.وقبيل انطلاق مباراة الأهلي ضد سيراميكا وجهت جماهير الأهلي سهام غضبها تجاه اللاعب وهتفت قائلة: "يا تريزيغيه ارفع ايدك هو سيدك".وفورا اصطحب وليد مدير بالأهلي اللاعب وتوجه به نحو الجمهور وبادلهم التحية في مشهد يشبه الاعتذار.