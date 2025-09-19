26
رياضة
بعد هتافات الجماهير... تريزيغيه يوجّه التحية ويعتذر للأهلي (فيديو)
Lebanon 24
19-09-2025
|
14:03
photos
هتفت جماهير الأهلي بشدة ضد لاعبها
محمود حسن تريزيغيه
قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام سيراميكا ضمن الدوري المصري.
ويستضيف الأهلي فريق سيراميكا مساء اليوم الجمعة على
استاد القاهرة
ضمن الجولة السابعة من البطولة، في ظل نتائج ضعيفة للفريق الأحمر هذا الموسم.
ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، مسجّلًا أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وكان
محمود حسن
تريزيغيه، محور جدل كبير بين جماهير الأهلي، بسبب ما بدر منه خلال الجولة الماضية أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وأحرز تريزيغيه الهدف الأول للأهلي، ثم نظر للمدرجات، وأشار بعلامة "السكوت"، وهي الإشارة التي تم تفسيرها بأنها موجهة للجماهير التي انتقدت أداءه منذ انضمامه للفريق.
وقبيل انطلاق مباراة الأهلي ضد سيراميكا وجهت جماهير الأهلي سهام غضبها تجاه اللاعب وهتفت قائلة: "يا تريزيغيه ارفع ايدك
النادي الأهلي
هو سيدك".
وفورا اصطحب وليد
صلاح الدين
مدير
الكرة
بالأهلي اللاعب وتوجه به نحو الجمهور وبادلهم التحية في مشهد يشبه الاعتذار.
