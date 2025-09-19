"الأغبياء لا يفهمون شيئًا"... رونالدو يهاجم منتقدي فيليكس (صورة)

Advertisement

وجّه الأسطورة ، قائد نادي النصر السعودي، انتقادات حادة لإحدى منصات الـ"بودكاست" بعد تعرض مواطنه الشاب جواو فيليكس لهجوم إعلامي على خلفية انتقاله إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي.فيليكس، صاحب الـ25 عاماً، انضم إلى صفوف النصر بعد مسيرة في أبرز الأندية الأوروبية مثل بنفيكا، أتلتيكو ، وتشيلسي، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.لكن بودكاست برتغالي يحمل اسم "chuveirinh0" انتقد اللاعب بشدة، معتبراً أن انتقاله إلى في هذا العمر المبكر خطوة مثيرة للجدل.وقال الصحفي ماركوس ألفيس من لشبونة: "الشعور السائد هنا هو أن فيليكس قد تخلى رسميًا عن طموحه ليكون لاعبًا دوليًا من الطراز الأول".فيما قال الصحفي الإسباني غييرم بالاغي: "لا يبدو أن هناك نقطة تحول بالنسبة له. إنه يُثير استياء المدربين. يرون إمكاناته لكنه لن يحققها أبدًا. إنها مسألة عقلية، ليس لأنه غير مهتم، لكنه لا يستمع".وردّ على هذا الفيديو في منصة "إنستغرام" بتعليق قائلاً: "الأغبياء لا يفهمون شيئًا عن ، ومع ذلك يدلون بآرائهم".