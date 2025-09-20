4.5 مليون طلب شراء لتذاكر "مونديال 2026".. هذا ما كشفه "الفيفا"

Advertisement

تلقى "فيفا" 5.4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت ليل الجمعة الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، والمكسيك وكندا.وكانت الدول السبع الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر، ، وإنكلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، هذا الطلب بأنه دليل قوي علىى الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق.وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أميركيا اعتبارا من 29 سبتمبر، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر، ووفق "فيفا" فإن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 كانون الأول في .وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الارجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيا.يُذكر أن "فيفا" أعلن أيضا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.(سكاي نيوز)