Advertisement

رياضة

4.5 مليون طلب شراء لتذاكر "مونديال 2026".. هذا ما كشفه "الفيفا"

Lebanon 24
20-09-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1419243-638939394869454543.jpg
Doc-P-1419243-638939394869454543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 5.4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.
Advertisement

وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت ليل الجمعة الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت الدول السبع الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر، ألمانيا، وإنكلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، هذا الطلب بأنه دليل قوي علىى الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق.

وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أميركيا اعتبارا من 29 سبتمبر، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر، ووفق "فيفا" فإن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.

أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 كانون الأول في واشنطن.

وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الارجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيا.

يُذكر أن "فيفا" أعلن أيضا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!
lebanon 24
20/09/2025 10:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
lebanon 24
20/09/2025 10:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
lebanon 24
20/09/2025 10:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
lebanon 24
20/09/2025 10:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

الاتحاد الدولي

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

كرة القدم

البرازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2025-09-20
23:00 | 2025-09-19
16:22 | 2025-09-19
14:03 | 2025-09-19
12:25 | 2025-09-19
10:37 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24