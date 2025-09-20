بنزيما يرتكب مخالفة قد تعرّضه للعقوبة في السعودية.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

نشر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي اتحاد جدة، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر فيه وهو يرتكب مخالفة مرورية قد تعرضه للعقوبة في حيث يقيم حاليا.



ويعرف بنزيما بولعه بعالم السيارات الفاخرة، حيث يمتلك مجموعة مميزة بينها "رولز رويس جوست"، "فيراري بوروسانغ"، و"لامبورغيني ريفويلتو"، ويحب مشاركة لحظاته خلف المقود مع متابعيه، سواء أثناء الاستماع للموسيقى، أو التحدث عن نمط حياته، أو عاداته ، أو حتى تفاصيل نظامه الغذائي.

لكن هذه المرة، اختلف الأمر، فبدلا من أن يظهر متعة القيادة، ظهر النجم الفرنسي وهو يقود إحدى سياراته بينما ينظر بعيدا عن الطريق، ما يشير إلى انشغاله على الأرجح بهاتفه المحمول لتصفح الرسائل أو اختيار الموسيقى.



وهذا السلوك يعد مخالفة صريحة، سواء في السعودية أو في معظم دول العالم.



ووفقا لصحيفة "ماركا" ، ففي مثلا، يعاقب هذا السلوك بغرامة 200 وخسارة 6 نقاط من رخصة القيادة، حتى لو لم يكن السائق يكتب رسالة، بل مجرد إمساك الهاتف.



أما في السعودية، حيث يقيم بنزيما حاليا، فالرقابة على الطرق مشددة جدا، من خلال نظام "ساهر" الإلكتروني، الذي تديره إدارة المرور السعودية، ويرصد المخالفات بدقة: من تجاوز السرعة، إلى استخدام الهاتف، وتجاوز الإشارة.



وبحسب "ماركا" فإن المخالفة التي ارتكبها بنزيما تصنف كـ"سلوك غير مسؤول"، وتترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 500 و900 (أي ما يعادل 125–225 يورو) وخسارة نقطتين من رخصة القيادة.



وقد لا تهم الغرامة ماديا لاعبا بثروة بنزيما، لكن نظام النقاط في السعودية صارم، فكل سائق يمتلك رصيد 18 نقطة خلال سنة هجرية واحدة (تتراوح مدتها بين 354 و355 يوما وفقا للتقويم الهجري)، إذا خسر السائق الـ18 نقطة:



- أول مرة: إيقاف الرخصة 3 أشهر.

- ثاني مرة: إيقاف 6 أشهر.

- ثالث مرة: إيقاف سنة كاملة.

- رابع مرة: إلغاء الرخصة نهائيا، وإلزامه بإعادة استخراجها من الصفر.(روسيا اليوم)