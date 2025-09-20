30
رياضة
مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة
Lebanon 24
20-09-2025
|
06:37
photos
أكد مدرب
إيفرتون
ديفيد مويز أن مواجهة
ليفربول
لطالما كانت مهمة شاقة بالنسبة له لكنه يدرك أن حامل اللقب لديه بعض نقاط الضعف قبل قمة مرسيسايد اليوم السبت في
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وأشار مويز الذي لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط من أصل 44 مباراة خاضها أمام ليفربول خلال مسيرته التدريبية إلى أن خوض إيفرتون مباراة على ملعب "
أنفيلد
" سيكون اختبارا مهما لقياس مدى جودته بعدما حصد فريقه 7 نقاط في أول 4 مباريات بالدوري.
وقال مويز للصحافيين اليوم الجمعة: "بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة، فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا".
وأضاف: "علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضا واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل نرغب في المحاولة مجددا وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".
وقال مويز: "كانت هذه دائما مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي شخصيا لأننا واجهنا دائما نسخة قوية للغاية من ليفربول".
وحذر مويز من خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على
أتلتيكو مدريد
في
دوري أبطال أوروبا
الأربعاء الماضي. (روسيا اليوم)
