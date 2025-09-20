مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة

أكد مدرب ديفيد مويز أن مواجهة لطالما كانت مهمة شاقة بالنسبة له لكنه يدرك أن حامل اللقب لديه بعض نقاط الضعف قبل قمة مرسيسايد اليوم السبت في الممتاز.

وأشار مويز الذي لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط من أصل 44 مباراة خاضها أمام ليفربول خلال مسيرته التدريبية إلى أن خوض إيفرتون مباراة على ملعب " " سيكون اختبارا مهما لقياس مدى جودته بعدما حصد فريقه 7 نقاط في أول 4 مباريات بالدوري.



وقال مويز للصحافيين اليوم الجمعة: "بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة، فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا".

وأضاف: "علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضا واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل نرغب في المحاولة مجددا وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".



وقال مويز: "كانت هذه دائما مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي شخصيا لأننا واجهنا دائما نسخة قوية للغاية من ليفربول".

وحذر مويز من خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على في الأربعاء الماضي. (روسيا اليوم)