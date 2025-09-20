Advertisement

رياضة

مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1419362-638939723475757870.jpeg
Doc-P-1419362-638939723475757870.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مدرب إيفرتون ديفيد مويز أن مواجهة ليفربول لطالما كانت مهمة شاقة بالنسبة له لكنه يدرك أن حامل اللقب لديه بعض نقاط الضعف قبل قمة مرسيسايد اليوم السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز.
Advertisement
 
وأشار مويز الذي لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط من أصل 44 مباراة خاضها أمام ليفربول خلال مسيرته التدريبية إلى أن خوض إيفرتون مباراة على ملعب "أنفيلد" سيكون اختبارا مهما لقياس مدى جودته بعدما حصد فريقه 7 نقاط في أول 4 مباريات بالدوري.

وقال مويز للصحافيين اليوم الجمعة: "بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة، فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا".
 
وأضاف: "علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضا واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل نرغب في المحاولة مجددا وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".

وقال مويز: "كانت هذه دائما مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي شخصيا لأننا واجهنا دائما نسخة قوية للغاية من ليفربول".
 
وحذر مويز من خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
lebanon 24
20/09/2025 16:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
lebanon 24
20/09/2025 16:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعادل فريقه... مدرّب برشلونة للاعبيه: لست راضياً
lebanon 24
20/09/2025 16:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
lebanon 24
20/09/2025 16:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

أتلتيكو مدريد

روسيا اليوم

إيفرتون

إنكليزي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:05 | 2025-09-20
04:00 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
01:00 | 2025-09-20
23:00 | 2025-09-19
16:22 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24