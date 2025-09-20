Advertisement

رياضة

ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:34
واصل فريق ليفربول انطلاقته المثالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حسم ديربي "ميرسيسايد" لمصلحته أمام جاره اللدود إيفرتون في مباراة مثيرة.
حقق ليفربول، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي في البريميرليغ، بفوزه 2-1 على إيفرتون في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البطولة، على ملعبه أنفيلد.
 
وبفوزه في المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليظل متصدرا الدوري الإنجليزي، محققا العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى. في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت. (سكاي نيوز عربية) 
