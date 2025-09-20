29
رياضة
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
Lebanon 24
20-09-2025
|
10:34
A-
A+
واصل فريق
ليفربول
انطلاقته المثالية في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
، بعدما حسم
ديربي
"ميرسيسايد" لمصلحته أمام جاره اللدود
إيفرتون
في مباراة مثيرة.
حقق ليفربول، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي في البريميرليغ، بفوزه 2-1 على إيفرتون في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البطولة، على ملعبه
أنفيلد
.
وبفوزه في المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليظل متصدرا الدوري الإنجليزي، محققا العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى. في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت. (سكاي نيوز عربية)
