ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية

حقق ليفربول، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي في البريميرليغ، بفوزه 2-1 على إيفرتون في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البطولة، على ملعبه . واصل فريق انطلاقته المثالية في الممتاز ، بعدما حسم "ميرسيسايد" لمصلحته أمام جاره اللدود في مباراة مثيرة.حقق ليفربول، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي في البريميرليغ، بفوزه 2-1 على إيفرتون في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البطولة، على ملعبه .

وبفوزه في المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليظل متصدرا الدوري الإنجليزي، محققا العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى. في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت. (سكاي نيوز عربية)