رياضة
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
Lebanon 24
20-09-2025
|
12:39
A-
A+
عزّز
ريال مدريد
صدارته للدوري الإسباني بفوز مهم 2-0 على ضيفه إسبانيول مساء السبت، بفضل هدفين من إيدير ميليتاو وكيليان مبابي، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية تحت قيادة
تشابي
ألونسو.
افتتح ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، ليصل النجم الفرنسي إلى هدفه الخامس في خمس مباريات بالدوري.
ورفع
ريال
مدريد
رصيده إلى خمس انتصارات متتالية متقدماً بخمس نقاط على
برشلونة
، حامل اللقب، والذي يستضيف خيتافي الأحد. وشهدت المباراة مشاركة الإنكليزي جود بيلينغهام كبديل في أول ظهور له بعد عملية جراحية في الكتف، إلى جانب عودة فينيسيوس جونيور للتشكيلة الأساسية.
وأكد المدافع داني كارفاخال لقناة النادي أن الفريق أصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب المدرب الجديد، مشيراً إلى الصلابة الدفاعية وتحقيق الهدف المنشود بالبقاء في الصدارة.
وأظهر ريال مدريد تفوقاً واضحاً على إسبانيول الذي لم يفز في سانتياغو برنابيو منذ 1996، فيما ساهم مبابي، بعد تألقه أوروبياً أمام مرسيليا منتصف الأسبوع، في تثبيت سجل فريقه المثالي بجميع المسابقات.
بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مسيرته بثبات في
الدوري الإسباني
، معززاً حظوظه في الدفاع عن الصدارة ومانحاً جماهيره بداية موسم مثالية.
