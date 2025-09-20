مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية

Advertisement

افتتح ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، ليصل النجم الفرنسي إلى هدفه الخامس في خمس مباريات بالدوري.ورفع رصيده إلى خمس انتصارات متتالية متقدماً بخمس نقاط على ، حامل اللقب، والذي يستضيف خيتافي الأحد. وشهدت المباراة مشاركة الإنكليزي جود بيلينغهام كبديل في أول ظهور له بعد عملية جراحية في الكتف، إلى جانب عودة فينيسيوس جونيور للتشكيلة الأساسية.وأكد المدافع داني كارفاخال لقناة النادي أن الفريق أصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب المدرب الجديد، مشيراً إلى الصلابة الدفاعية وتحقيق الهدف المنشود بالبقاء في الصدارة.وأظهر ريال مدريد تفوقاً واضحاً على إسبانيول الذي لم يفز في سانتياغو برنابيو منذ 1996، فيما ساهم مبابي، بعد تألقه أوروبياً أمام مرسيليا منتصف الأسبوع، في تثبيت سجل فريقه المثالي بجميع المسابقات.بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مسيرته بثبات في ، معززاً حظوظه في الدفاع عن الصدارة ومانحاً جماهيره بداية موسم مثالية.