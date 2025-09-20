Advertisement

رياضة

مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1419474-638939943904680873.png
Doc-P-1419474-638939943904680873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عزّز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بفوز مهم 2-0 على ضيفه إسبانيول مساء السبت، بفضل هدفين من إيدير ميليتاو وكيليان مبابي، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية تحت قيادة تشابي ألونسو.
Advertisement

افتتح ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، ليصل النجم الفرنسي إلى هدفه الخامس في خمس مباريات بالدوري.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى خمس انتصارات متتالية متقدماً بخمس نقاط على برشلونة، حامل اللقب، والذي يستضيف خيتافي الأحد. وشهدت المباراة مشاركة الإنكليزي جود بيلينغهام كبديل في أول ظهور له بعد عملية جراحية في الكتف، إلى جانب عودة فينيسيوس جونيور للتشكيلة الأساسية.

وأكد المدافع داني كارفاخال لقناة النادي أن الفريق أصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب المدرب الجديد، مشيراً إلى الصلابة الدفاعية وتحقيق الهدف المنشود بالبقاء في الصدارة.

وأظهر ريال مدريد تفوقاً واضحاً على إسبانيول الذي لم يفز في سانتياغو برنابيو منذ 1996، فيما ساهم مبابي، بعد تألقه أوروبياً أمام مرسيليا منتصف الأسبوع، في تثبيت سجل فريقه المثالي بجميع المسابقات.

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مسيرته بثبات في الدوري الإسباني، معززاً حظوظه في الدفاع عن الصدارة ومانحاً جماهيره بداية موسم مثالية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب
lebanon 24
21/09/2025 00:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيب: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يمنح الأمل للحوار السياسي
lebanon 24
21/09/2025 00:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
lebanon 24
21/09/2025 00:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الملكي يحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة
lebanon 24
21/09/2025 00:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

برشلونة

إنكليزي

قناة ال

أوروبي

مدريد

تشابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:23 | 2025-09-20
15:28 | 2025-09-20
10:34 | 2025-09-20
09:05 | 2025-09-20
06:37 | 2025-09-20
04:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24